Wenn sich Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung so lange ziehen, wie es bei Fabian Hürzeler und dem FC St. Pauli der Fall ist, steigt mit jedem ereignislos verstrichenen Tag die Wahrscheinlichkeit von wachsender Unruhe. Dagegen ist man auch auf dem Kiez nicht gefeit, doch dem Verein gehen einige in die Öffentlichkeit getragene Dinge inzwischen doch deutlich zu weit. Und so sprach Präsident Oke Göttlich vor dem enttäuschenden 1:3 (0:1) auf Schalke ein Machtwort.