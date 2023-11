Beim spektakulären 3:2-Sieg des FC St. Pauli in Rostock gab es Licht und Schatten in den Reihen der Kiezkicker. Zwei Matchwinner bekamen die Note zwei – für einen anderen Kiezkicker reichte es hingegen nur zu einer Vier. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Bei den Gegentoren vom Punkt ohne Chance, ansonsten nahezu beschäftigungslos und deshalb unter erhöhter Erkältungsgefahr. Note 3

Wahl: Der kühle Kopf in Person. Wie immer ein sehr ruhiger, souveräner Auftritt. Note 2,5

Smith: Unglücklich beim Handspiel, das zum ersten Elfer führte. Ansonsten eine Bank als Abwehrchef und Spielmacher. Note 3

Mets: Lange stabil, aber in der Schlussphase mit einigen Wacklern und dem Trikot-Zupfer, der den zweiten Rostocker Strafstoß ermöglichte. Note 4

Saliakas: Sein Traumtor war das Highlight des Spiels, aber auch sonst ein lange starker Auftritt. Wurde hinten raus aber zu offensiv. Note 2,5

90+1 Ritzka: Half, das 3:2 über die Bühne zu bringen. –

Irvine: Fleißig, aber nicht ganz so präsent und spritzig wie gewohnt, was an den Länderspieleinsätzen liegen könnte. Note 3

Hartel: Wieder einmal ein Klasse-Spiel des Mittelfeldmotors – gekrönt von seinem siebten Saisontor. Note 2

Treu: Griffig im Zweikampf, sehr aktiv im Spiel nach vorne. Note 2,5

Afolayan: Klasse-Abschluss zum 3:1, auch sonst sehr schwungvoll, aber auch mit mangelhafter Übersicht bei Kontersituationen. Note 2,5

73. Metcalfe: Sorgte umgehend für Gefahr auf der rechten Seite. –

Saad: Fast jedes Mal, wenn er den Ball bekam, wurde es gefährlich. Für die Gegenspieler ein Albtraum auf zwei Beinen. Note 2

84. Amenyido: Hatte keine auffällige Szene. –

Eggestein: Ungewohnt für ihn, dass er die Riesenchancen vor der Halbzeit und in der 75. Minute nicht nutzte. Spielte aber gut mit. Note 3