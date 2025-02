Sie hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, haben den 1. FSV Mainz 05 lange überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen und standen am Ende doch mit leeren Händen da. Der FC St. Pauli verlor beim selbst ernannten Karnevalsverein mit 0:2 (0:0). Und die MOPO-Noten für die Kiezkicker zeigen, es war bei weitem nicht alles schlecht an diesem bitteren Samstagnachmittag. Die Einzelkritik in der Übersicht:

Vasilj: War lange kaum gefordert – und konnte dann den dritten ernsthaften Schuss auf sein Tor nicht festhalten. Ein spielentscheidender Fehler des sonst so sicheren Keepers. Beim 0:2 ohne Chance. Note 5

Nemeth: Im direkten Duell stark und zumeist auf Ballhöhe und nah am Mann. Note 3