Das Topspiel-Drama hat ein glückliches Ende genommen für den FC St. Pauli. In einer spektakulären Partie beim Tabellenzweiten Holstein Kiel siegte der Kiezklub am Ende mit 4:3. Weil es hinten heraus überhaupt noch mal spannend werden konnte, kassiert ein Hamburger Profis aber die Note Fünf. Ein anderer verdiente sich durch seine Klasse-Leistung aber auch die Eins. Hier gibt es die MOPO-Noten in der Übersicht.

Vasilj: Sehr unglücklich. Das Machino-Tor war absolut haltbar, die Faust-Abwehr vorm zweiten Gegentreffer komplett misslungen. Note 5

Wahl: Lange eine gute Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte. Nahm erst Skrzybski aus dem Spiel, nach der Pause erging es Mees lange Zeit nicht viel besser. Note 2,5

Smith: Weitestgehend souverän als ordnende Hand in der Dreierkette. In der Schlussphase aber verlor auch der Schwede den Zugriff. Note 3

Mets: Lange Zeit ein grundsolider Vortrag. Gute Körpersprache und im Zweikampf kaum zu überwinden, auch wenn es am Ende bei ihm zittrig wurde. Note 3

Saliakas: Kam holprig in die Partie, wurde zusehends besser, war am dritten Tor beteiligt. Hatte am Ende mehr Arbeit, als ihm lieb war. Note 3

Irvine: Als Führungskraft einmal mehr unersetzlich, auch wenn dem Kapitän nicht alles gelang. Aber der erste Kontakt vor seinem Assist beim Metcalfe-Tor war große Klasse! Note 2,5

Kemlein: Unglaublich ruhig und mit etlichen Ballgewinnen. Hätte sich sein erstes Tor in Braun-Weiß (42.) verdient gehabt. Note 2,5

86. Dzwigala: Half dabei, den Punkt zu retten. –

Treu: Gewohnt eifrig in beide Richtungen. Hatte entscheidende Aktien am vierten Tor, aber auch defensiv alle Füße voll zu tun. Note 3

Metcalfe: Starker Vertreter des gesperrten Saad. Toller Assist beim Hartel-Treffer, verdiente sich sein Tor mit viel Fleiß und Arbeit gegen den Ball. Note 2

72. Boukhalfa: Hätte fast mit feinem Heber für eine frühere Entscheidung gesorgt. –

Hartel: Auf neuer Position zurück zu alter Stärke. Vor allem vor der Pause mit etlichen guten Aktionen und einem Tor als Krönung. Note 2

Afolayan: Auf seiner Filet-Position links noch eine Idee besser als zuletzt auf rechts. Fabelhafte erste Hälfte, nach der Pause weniger zu sehen. Note 1,5

77. Ritzka: Zitterte am Ende fleißig mit. –