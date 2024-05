Beim 0:1 des FC St. Pauli im Derby gegen den HSV konnten nicht alle Kiezkicker an ihre Normalform anknüpfen. Gleich fünf St. Pauli-Profis kassierten die Derby-Note 5. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Weltklasse-Parade gegen Königsdörffer (20.), desorientiert vor dessen Pfostenschuss (36.), stark bei seinem Versuch aus der Distanz (77.). Griff beim Gegentor entscheidend daneben. Ein spielentscheidender Fehler, den der Bosnier auch mit dem gehaltenen Strafstoß nicht wettmachen konnte. Note 5

Nemeth: Schlimmer Fehler im Aufbau vor der HSV-Doppelchance (20.), ermöglichte Königsdörffer mit einem Patzer auch dessen Distanzschuss (77.). Unsicherheitsfaktor. Note 5

Wahl: Über weite Strecken nicht so souverän und abgezockt wie gewohnt, auch im Aufbau selten aktiv. Aber enorm griffig in persönlichen Duellen. Note 3,5

Mets: Rettete mehrfach in höchster Not, in Minute 20 sogar auf der Linie. Aber auch er hatte Defizite mit Ball am Fuß. Note 3,5

Saliakas: Ein schlimmer Fehlpass (6.), ansonsten zwar aktiv, aber immer wieder mit Ungenauigkeiten. Verursachte den Elfer, sah Gelb-Rot. Note 5

Irvine: Nahm insgesamt kaum merkbar Einfluss aufs Spiel, auch wenn er sehr engagiert bei der Sache war. Note 4,5

Kemlein: Fleißig wie immer, viele Kontakte, aber auch massiv fehlerbehaftet. Eines seiner schwächsten Spiele für Braun-Weiß. Note 4,5

86. Saad: Konnte nichts mehr ausrichten. –

Metcalfe: Vernünftig nach vorne, defensiv zunächst mit Problemen gegen Königsdörffer. Wurde dann aber immer besser. Note 3

86. Ritzka: Gab noch einen Torschuss ab. –

Afolayan: Sorgte für viel Betrieb, zog etliche Fouls, auch wenn nichts jedes gepfiffen wurde. Zudem gegen den Ball stark. Trennte sich aber auch oft zu spät vom Ball. Note 4

88. Albers: War in der Schlussphase dabei, aber ohne entscheidende Aktion. –

Eggestein: Hatte die beste Gäste-Chance vor der Pause (41.). Ansonsten aber kaum zu sehen, auch weil er meist in Kopfhöhe angespielt wurde. Note 5

78. Amenyido: Ohne Impuls. –

Hartel: Wie schon in Hannover und gegen Rostock in Durchgang eins kein wirklicher Faktor. Das änderte sich diesmal auch nach der Pause nicht. Note 5