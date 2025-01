Nicht selten in dieser Saison spielte der FC St. Pauli am heimischen Millerntor gut, stand am Ende aber ohne Zählbares da. Beim 3:0 (1:0) gegen Union Berlin machten die Kiezkicker nicht nur tabellarisch einen Satz in die richtige Richtung, sondern auch in Sachen Reife. Abgezockt ließen die St. Pauli-Profis den Gästen aus Berlin keine Chance, spielten es souverän herunter und legten zum richtigen Zeitpunkt nach. Das spiegelt sich auch in den MOPO-Noten wider, bei denen unter vielen guten Kiezkickern zwei besonders herausstachen.