Neuntes Rückrundenspiel, neunter Sieg! Der FC St. Pauli gewinnt auch gegen Regensburg, doch das 1:0 gegen den Jahn war durchaus glücklich. Gleich sechs Profis bekamen die Vier, nur einer erhielt eine bessere Note als die Drei. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Nikola Vasilj: Glänzend bei Singhs Schuss (54.), schenkte Idrizi die Chance zum Ausgleich, den er dann per Glanztat verhinderte (73.). Note 3

Jakov Medic: Mit zwei Seiten. Großartig gegen den Ball und im Zweikampf, mit der Kugel behäbig und fehlerbehaftet. Note 4

Eric Smith: Frisch frisiert, aber wie nahezu alle ein gutes Stück von der Normalform entfernt. Note 4

Karol Mets: Unauffällig, was auf seiner Position nichts Negatives bedeutet. In direkten Duellen stabil, ohne große Patzer. Note 3

Manolis Saliakas: In Durchgang eins mit zwei guten Abschlüssen, nach dem Wechsel bei weitem nicht mehr so präsent. Note 3,5

90. Luca Zander: Feierte sein Comeback. –

Jackson Irvine: Nicht gut, aber so eminent wichtig mit seinem Kämpferherz und dem Willen, den Sieg nach Hause zu bringen. Note 3

Marcel Hartel: Auch er traf vergleichsweise viele falsche Entscheidungen, gab aber bis zum Ende alles und sorgte für Entlastung. Note 3,5

Leart Paqarada: Seine plötzlich wieder offene Zukunft durch das Kölner Transferverbot ging nicht spurlos an ihm vorüber. Viele einfache Fehler für seine Verhältnisse. Note 4

90. Lars Ritzka: Hatte noch vier Ballkontakte. –

Connor Metcalfe: Ein blasser Auftritt des Australiers, der nicht viel falsch machte und nicht viel richtig machen konnte, weil er kaum gesucht wurde. Note 4

60. David Otto: Haute sich mit Wonne rein gegen die Ex-Kollegen, ohne zu großen Szenen zu kommen. Note 4

Lukas Daschner: Lange her, dass ein Spiel mal so an ihm vorbei ging. Stellte sich aber in den Dienst des Teams und kämpfte beherzt. Note 4

Oladapo Afolayan: Mit Abstand vitalster Hamburger. Musste mit Sprunggelenksverletzung raus. Note 2,5

70. Betim Fazliji: Nicht immer glücklich, aber viel am Ball und einsatzfreudig. –