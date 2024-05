Mit einem 3:1 gegen den VfL Osnabrück feierte der FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. Gleich vier Kiezkicker erhielten die Note zwei – und für einen Matchwinner gab’s die glatte Eins. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Drehte Niemanns Flachschuss mit den Fingerspitzen um den Pfosten (23.), was enorm wichtig war. Mehr bekam er nicht zu tun. Note 2,5

Wahl: Anfangs mehr ungenaue Pässe, als man es von ihm gewohnt ist. Defensiv nahezu ausschließlich erster Sieger gegen Ex-Kiezkicker Wriedt. Note 2,5

Smith: Begann bei seinem Comeback stark, hatte dann aber ein paar Flanken ins Nichts und den Ballverlust vor der Niemann-Chance (23.) in petto. Dennoch wurde mal wieder ersichtlich, wie wichtig er fürs Gesamtkonstrukt ist. War stinksauer, dass er raus musste. Note 3

72. Nemeth: Hat sich den großen Moment beim Abpfiff nach so langer Leidenszeit redlich verdient. –

Mets: Im Zweikampf wie immer zuletzt eine absolute Bank. Wurde im Aufbau meist unbehelligt gelassen und ging dabei kein unnötiges Risiko ein. Note 2,5

Metcalfe: Zwei, drei unnötige Ballverluste, zwang Smith so zum Foul, das zu seiner Gelben Karte führte. Hatte mit dem schnellen Niemann gut zu tun, wechselte nach Ritzkas Auswechslung auf die linke Seite. Offensiv mit einigen guten Szenen. Note 3

Irvine: Vom Anpfiff weg mit einer Präsenz, die einen Kapitän eben ausmacht. Am Führungstor beteiligt, am zweiten auch, wenngleich der Assist nicht gewollt war. Note 2

Hartel: Rückte formell zurück ins Mittelfeld, war bei Ballbesitz aber Teil eines Quartetts in vorderster Linie. Hatte entsprechend zunächst nicht so viele Aktionen, wurde dann aktiver, war am 2:0 beteiligt und machte das dritte Ding persönlich. Note 2

85. Kemlein: Die großartige Winter-Verpflichtung durfte einen Moment für die Ewigkeit mitnehmen. –

Ritzka: Defensiv gegen den ehemaligen St. Paulianer Conteh gefordert. Sehr aktiv im Spiel mit Ball und mit dem Assist beim 1:0. Klasse Spiel, musste angeschlagen raus. Note 2

57. Dzwigala: Fügte sich nahtlos ein in ein funktionierendes Kollektiv. Verursachte dann recht plump den Elfmeter. Note 4

Afolayan: Starke erste Hälfte, nicht nur wegen seines Tores. Traf nahezu ausschließlich richtige Entscheidungen, stand beim 2:0 goldrichtig und bereitete das 3:0 mustergültig vor. Note 1

85. Boukhalfa: Durfte zurecht auf dem Platz mitfeiern. –

Eggestein: Deutlich besser drin als im Derby, kam auch zu Abschlüssen, die aber zu zentral gerieten. Dennoch mal wieder wichtiger Bestandteil des Kombinationsspiels und am 2:0 beteiligt. Note 2,5

85. Albers: Wurde für nimmermüdes Engagement mit den letzten Minuten bei St. Pauli belohnt. –

Saad: Beschäftigte Ajdini mächtig. Sehr agil, nicht immer glücklich dabei, aber dann meist mit der prompten Ballrückeroberung. Klasse Aktion vorm 3:0. Note 2