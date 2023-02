Der FC St. Pauli setzt beim 0:0 gegen Holstein Kiel seine ungeschlagene Heim-Serie fort, holt aber zum vierten Mal in Folge keinen Dreier. Bei der zähen Nullnummer gegen die „Störche“ agierten die Kiezkicker über weite Strecken zu uninspiriert. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

WITTERS Vasilj: Toller Reflex gegen Gyamerah (39.), konnte endlich mal zu null spielen. Note 2,5 Vasilj: Vor der Pause blockten seine Vordermänner die Schüsse, bevor er einschreiten konnte, nach der Pause gut gegen Wriedt (60.) und mit einem klasse Reflex gegen Erras (65.). Note 2

WITTERS Saliakas: Holte sich unnötig und früh Gelb ab, was ihn aber im weiteren Spielverlauf nicht einschränkte. Nach vorne nur wenige Aktionen. Note 3,5 Saliakas: Brachte Smith einmal in Schwierigkeiten (6.), viel Streuung bei den unzähligen Flanken. Note 4

WITTERS 85. Zander: Half mit, am Ende das Remis zu verteidigen, indem er den Schuss von Thiede im Strafraum blockte (87.). – 90.+1 Zander: Kam für die letzen Minuten in die Partie. –

WITTERS Dzwigala: Wie immer unaufgeregt und wie eine Klette an seinen Gegenspielern. Zur Pause angeschlagen raus. Note 3 Dzwigala: Seine Pässe in die Tiefe brachten manchmal Raumgewinn und manchmal Gefahr vorm eigenen Tor. Note 3,5

WITTERS Smith: Wackeliger Start in die Partie, hatte Mühe, die Abwehr zu organisieren. Sein Rettungsversuch vor dem 0:2 landete unglücklich bei Torschütze Wanitzek. Erzielte seinerseits das 3:3 und war nach den Rückständen verbaler Antreiber. Note 4 Smith: Mit Ruhe in der Spieleröffnung, einer Rettungstat gegen Holtby nach einer Chance, die er selbst eingeleitet hatte (35.), und vielen gewonnenen Duellen gegen Wriedt. Note 3

WITTERS 46. Beifus: Startete mit drei Fehlpässen am Stück, ließ sich davon aber nicht nachhaltig aus der Ruhe bringen. Note 3,5 Beifus: Ihm war nicht anzumerken, dass es sein erstes Ligaspiel in dieser Saison war. Manchmal übermütig, meistens aber ordentlich. Note 3,5

WITTERS Paqarada: Wie sein Pendant Saliakas hauptsächlich und zunehmend hinten beschäftigt und da stabil. Note 3 Paqarada: Hatte Reese im Griff, aber ungewohnte Ungenauigkeiten. Note 4

WITTERS Hartel: Mit Defensivaufgaben beschäftigt, die er fleißig erledigte. Note 3,5 Hartel: Sehr viele Übersteiger, mit einigen dribbelte er sich selbst aus. Kann viel mehr. Note 4,5

WITTERS 90.+1 Boukhalfa: Wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. – 90.+1 Boukhalfa: Wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. –

WITTERS Irvine: Gewann einige wichtige Kopfballduelle, immer mit Ruhe am Ball. Note 3 Irvine: Eine Rettungstat gegen Reese (22.), die Impulse nach vorne gingen ihm als einziger Sechser, der er bis zur Pause war, ab. Note 4

WITTERS Metcalfe: Machte seine Sache in neuer, offensiver Rolle ordentlich, ohne aber die von Trainer Hürzeler erhofften raumgreifenden Läufe nach Ballgewinn zu machen und in Abschlusspositionen zu kommen. Musste nach einem Zweikampf verletzt vom Platz. Note 3,5 Metcalfe: Bälle, die er den Kielern stiebitzte, schenkte er bei manchem ungenauen Pass wieder her. Hatte St. Paulis beste Chance vor der Pause (41.). Note 4

WITTERS 90. Aremu: Kam in den Schlussminuten. – 54. Aremu: Ein gefährlicher Ballverlust, besser als in Düsseldorf. Note 4

WITTERS Otto: Füllte die Rolle aus, die vorgesehen ist für ihn und machte viele Bälle fest. Sonst ohne Akzente. Note 3,5 Otto: Kämpfte um jeden Ball, aber kaum torgefährlich. Note 5

WITTERS 70. Matanovic: Der Stürmer machte nicht mehr auf sich aufmerksam. – 70. Matanovic: Der Stürmer machte nicht mehr auf sich aufmerksam. –

WITTERS Eggestein: Nach wochenlanger Torflaute plötzlich Doppelpacker! Belohnte sich für seine Laufwege mit konsequenten Abschlüssen. Dazu die tolle Vorarbeit per Hacke zum 4:4. Stark. Note 1 Eggestein: Gute Übersicht für Metcalfe (41.), insgesamt harmlos. Note 5

WITTERS Daschner: Lief sehr viel und war engagiert, sein Spielwitz kam aber nur selten zur Geltung. Note 4 70. Daschner: Konnte in der Offensive keine neuen Impulse setzen. –

Nach dem X:X gegen Holstein Kiel steht für den FC St. Pauli nur noch eine Partie in der Hinrunde an: Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Kiezkicker zum Hinrundenabschluss beim Karlsruher SC.