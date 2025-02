In 90 Minuten ließ der FC St. Pauli nur fünf Torschüsse gegen den SC Freiburg zu, das Problem: einer davon war drin. Und so verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin unglücklich mit 0:1 (0:0) gegen die Breisgauer und ist damit wieder mittendrin im Abstiegskampf. Dabei hatte ein Spieler sehr überzeugt gegen den Sport-Club, einige sonst sehr stabile Säulen hatten hingegen einen gebrauchten Nachmittag erwischt. Die Einzelkritik in der Übersicht: