Da war sicherlich wieder einmal mehr drin! Der FC St. Pauli wehrte sich gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt mit aller Macht, hatte Chancen, aber am Ende nicht den letzten Punch. Auch etwas Glück fehlte den Kiezkickern bei der knappen 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die Hessen, bei denen am Ende die individuelle Klasse ein großer Faktor war. Wie sich die St. Pauli-Profis schlugen, wer überzeugte und wer abfiel, lesen Sie in der MOPO-Einzelkritik.