Das 0:2 (0:0) gegen Borussia Dortmund war die vierte Niederlage in Folge für den FC St. Pauli. Die Kiezkicker hatten wie schon in Mainz erneut eine starke erste Hälfte gezeigt, dann allerdings auch stark abgebaut. Und so war der Sieg des BVB am ausverkauften Millerntor letztlich verdient. Die MOPO-Einzelkritik in der Übersicht: