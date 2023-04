Der FC St. Pauli ist wieder in der Erfolgsspur! Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie gewannen die Kiezkicker verdient mit 2:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld. Beim Heimsieg erhielten zwei Profis die Zwei – nur einer bekam die Vier. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Der FC St. Pauli ist wieder in der Erfolgsspur! Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie gewannen die Kiezkicker verdient mit 2:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld. Beim Heimsieg erhielten zwei Profis die Zwei – nur einer bekam die Vier. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Lange beschäftigungslos. Beim Gegentor ohne Chance, verhinderte gegen Consbruch (82.) und Klünter (90.) zwei Mal stark den Ausgleich. Note 2

Dzwigala: Sah vor der Lasme-Chance nicht gut aus (62.), bereitete das 2:0 vor, beim Gegentreffer zu passiv. Note 4

88. Zander: Half noch insgesamt sieben Minuten mit. –

Medic: In den direkten Zweikämpfen, ob am Boden oder in der Luft, meist erster Sieger. Zudem sicher im Aufbau. Note 2,5

Mets: In den Duellen weniger stabil als Medic, hatte in der Endphase hier und da Probleme. Note 3,5

Saliakas: Nahezu nur offensiv präsent, weil defensiv kaum gefordert. Toller Pass vor der Afolayan-Chance (19.). Note 3

88. Ritzka: Siehe Zander. –

Irvine: Ein Kapitän, wie er im Buche steht. Vor allem in der Schlussphase, als er als Kämpfer und Motivator gefragt war. Note 3

Hartel: Kündigte an, kein Mitleid mit dem Ex-Klub zu haben, und hielt Wort. Gutes Spiel, nicht nur wegen des Treffers. Note 2,5

Paqarada: Machte ein starkes Spiel mit diversen gefährlichen Abschlüssen, dem Zauberpass vorm 1:0. Auch defensiv stabil. Note 2

Afolayan: In Hälfte eins einmal mehr Aktivposten, auch wenn er ein dickes Ding liegen ließ (19.). Baute nach dem Wechsel ab. Note 3,5

80. Aremu: Brachte Irvine mit einem sinnlosen Schussversuch zur Weißglut (90.+4).

Daschner: Hatte nicht so fürchterlich viele Offensivszenen, stand beim 2:0 aber goldrichtig. Note 3

80. Otto: Machte hier und da nochmal einen Ball fest. –

Saad: Prima Startelf-Debüt für den Flügelflitzer, der vor allem vor der Pause viel Alarm machte, auch wenn ihm nicht alles gelang. Note 2,5

65. Metcalfe: Fand nicht so wirklich in die Partie. –