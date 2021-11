Sofa statt Spieltag. Für den Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli bleibt am Sonntag nur die Zuschauerrolle. Trainer Timo Schultz will nach der Absage des Heimspiels gegen den SV Sandhausen trotz der Enttäuschung nicht klagen, sondern das Beste aus der misslichen Lage machen. Die Tabellenführung haben die Kiezkicker dennoch behauptet, weil Verfolger Regensburg am Samstag gegen Rostock patzte. Immerhin.

Am Tag nach der schlechten Nachricht war die allgemeine Stimmungslage schon wieder besser. Die Übungen beim Kraftzirkel auf dem Kunstrasenplatz an der Kollaustraße bei sehr frischen Temperaturen wurden von heißen Beats aus einer großen Box untermalt, die auf dem künstlichen Grün stand. Die Stimmung war locker, es wurde gescherzt und gelacht.

FC St. Pauli: Training mit Musik nach Sandhausen-Frust als „Bonus Geschenk“

Das launige Auftaktprogramm des Vormittagstrainings am Samstag, das ursprünglich als Abschlusstraining für die Partie am Sonntag geplant war, bezeichnete Schultz als „Bonus-Geschenk“ des Trainerteams an die Mannschaft, die nach dem rund 30-minütigen Auftakt auf den echten Rasen wechselte und mehrere Spielformen absolvierte.

Die am Freitagnachmittag erfolgte Absage des Sandhausen-Spiels nach zahlreichen Corona-Fällen beim SVS (MOPO berichtete) war ein Dämpfer für die Mannschaft, die zu gerne vor mehr als 22000 Fans am Millerntor ihre Heimserie fortgesetzt hätte.

Timo Schultz: Mannschaft nach geplatztem Sandhausen-Spiel „enttäuscht“

„Die Spieler waren enttäuscht“, berichtete der Coach von der ersten Reaktion des Teams. „Wir hatten uns darauf gefreut, wir wollten alle spielen. Wir sind gut drauf.“ Die Absage bezeichnet Schultz als „ärgerlich“, betont aber zugleich: „Die Gesundheit geht vor.“

St. Pauli plant um. Der Sonntag, ursprünglich Spieltag, ist jetzt ein freier Tag. Daran schließt sich die Länderspielpause an, in der mit Daniel-Kofi Kyereh (Ghana/war gestern zur Schonung nicht auf dem Platz), James Lawrence (Wales), Jackson Irvine (Australien), Nikola Vasilj (Bosnien-Herzegowina) und Finn Ole Becker (Deutschland U21) mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind.

St. Pauli: Fünf Kiezkicker gehen jetzt auf Länderspielreise

Schultz wird den freien Sonntag nutzen, um Fußball zu gucken. „Ich werde mir die Spiele mit Tee und einem Stück Kuchen angucken“, kündigte der 44-Jährige mit einem Grinsen an. Darauf freue er sich, denn er schaue gerne Fußball. „Aber so ganz entspannt“, räumt er ein, „kann man das als Trainer nicht gucken.“

Die Ergebnisse am Samstagnachmittag spielten St. Pauli jedenfalls in die Karten und dürften nicht nur die Kiezkicker, sondern mehr noch ihre Fans gefreut haben. Die Braun-Weißen bleiben Spitzenreiter. Die Tatsache, dass die Schützenhilfe ausgerechnet von Hansa Rostock kam – geschenkt.