St. Pauli-Duo ist zurück – und Kyereh macht neue Hoffnung

Man ist sicherlich gut beraten, die Kirche im Dorf zu lassen. Aber die Hoffnung, dass Daniel-Kofi Kyereh am Samstag gegen Darmstadt wieder zur Verfügung stehen könnte, haben am Dienstag zumindest neue Nahrung erhalten.

Insgesamt 80 Minuten lang stand der zuletzt am Oberschenkel Verletzte beim Training auf dem Rasen, machte sich mit der Mannschaft warm und absolvierte, als die Kollegen in intensive Spielformen gingen, ein separates Programm mit Ball inklusive Tempoläufen. Möglich, dass er Ende der Woche wieder komplett einsteigt.

St. Paulis Eric Smith arbeitet an einem Comeback noch in dieser Saison

Auch bei weiteren Profis ist ein Weg der Besserung erkennbar. Eric Smith arbeitete an Kyerehs Seite, wenngleich mit geringerer Intensität und nicht über die volle Distanz. Für Darmstadt wird der Schwede ganz sicher noch kein Thema werde, auch Nürnberg in der Woche darauf dürfte noch zu früh kommen. Aber für die Duelle mit Schalke und Düsseldorf könnte es reichen.

Das könnte Sie auch interessieren: So will St. Pauli die Wende zum Guten hinbekommen

Deutlich besser sieht es dagegen bei einem anderen Duo aus. Luca Zander und James Lawrence, die beide gegen Werder und in Sandhausen gefehlt hatten, sind wieder voll belastbar und sind in jedem Fall Kandidaten für den Kader am Samstag.