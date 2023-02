St. Pauli darf hoffen: Wird Eric Smith rechtzeitig fit fürs Rostock-Derby?

Pünktlich zum Start der Vorbereitung auf das Nordderby gegen Hansa Rostock ist St. Paulis Abwehrchef Eric Smith auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und hofft auf einen Einsatz am Sonntag am Millerntor.

Allerdings trainierte der Schwede bei der Einheit am Dienstag nicht mit der Mannschaft, sondern lief einige Runden, wirkte danach positiv gestimmt.

Adduktorenprobleme bremsten Smith zuletzt aus

Der 26-Jährige hatte das Spiel in Magdeburg am vergangenen Samstag (2:1) aufgrund von Adduktorenproblemen verpasst. St. Pauli wollte „nicht das Risiko eingehen, dass Eric sich schwerer verletzt”, so Trainer Fabian Hürzeler.