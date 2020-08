St. Paulis Neuer: Lukas Daschner: Kaum da und schon mittendrin

Er ist der vorerst letzte Zugang des FC St. Pauli. Die vergangenen Tage waren ziemlich aufregend für Lukas Daschner. Der 21-jährige Offensivspieler von Drittligist MSV Duisburg (elf Tore, fünf Vorlagen) unterschrieb am Donnerstag seinen Vertrag bei den Braun-Weißen, am Freitag trainierte er das erste Mal mit und am Sonnabend feierte er sein Testspiel-Debüt beim 1:2 gegen Kiel.

Den 1:0-Führungstreffer leitete er gekonnt mit ein. In der 17. Minute spielte er den Ball perfekt in den Lauf von Maximilian Dittgen, der die Kugel seinerseits optimal für den Torschützen Daniel-Kofi Kyereh auflegte.

Timo Schultz: Daschner „ein feiner Fußballer“

Mannschaftskollege Christopher Avevor lobte: „Daschi ist noch ganz frisch bei uns. Aber für mich hat er einen super Eindruck gemacht in der ersten Hälfte, in der er auf dem Platz stand.“

Trainer Timo Schultz analysierte etwas nüchterner: „Daschi ist heute nicht so zum Zug gekommen, hat ja aber auch erst eine Trainingseinheit und jetzt ein Spiel absolviert. Aber man hat dann schon gesehen, wenn er sich richtig positioniert hat und zwischen den Ketten aufdreht, dass er ein feiner Fußballer ist und Richtung Tor denkt. Bei einer weiteren guten Chance von uns war er auch mit dabei, er hat Überzahl geschaffen, von daher bin ich zufrieden.“