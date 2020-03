St. Paulis Konkurrenzkampf: Diamantakos oder Gyökeres? Knoll oder Becker?

Durch den 2:0-Erfolg im Hamburger Derby ergeben sich für das Norddderby am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Osnabrück zwei Personalfragen: Spielt Marvin Knoll oder Finn Ole Becker auf der Sechs? Und: Stürmt Dimitrios Diamantakos oder Viktor Gyökeres?

Trainer Jos Luhukay freut sich, dass er – anders als in der Hinrunde – die Qual der Wahl hat. Auch er hat natürlich gesehen, dass Knoll gegen die Rothosen zu alter Stärke aufgelaufen ist: „Daran zweifelt auch niemand dran. Das ist wieder eine Momentaufnahme und gegen Dynamo Dresden fand ich Fin wieder auch sensationell gut in der ersten Halbzeit. Wir haben da jetzt die Möglichkeit, uns für den einen oder den anderen zu entscheiden. Das ist immer spannend und nicht so einfach, aber auch manchmal schwierig für die Spieler.“

St. Pauli gegen Osnabrück: Luhukay hat viele Optionen

Und vorn? Luhukay über die überraschende Maßnahme Diamantakos im Stadtduell den Vorzug gegenüber Gyökeres den Vorzug zu geben: „Ehrlich gesagt war es auch eine taktische Entscheidung.“ So wird es vermutlich auch morgen gegen Osnabrück sein. Fast keiner darf sich mehr zu sicher sein.