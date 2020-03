St. Paulis Chance auf Wiedergutmachung : Sandhausen ist Luhukays Lieblingsgegner

Jos Luhukay hat an Sandhausen so einige Erinnerungen, wenngleich auch nicht mehr alle einer Überprüfung standhalten. „Ich habe auch schon mal 7:1 mit Hertha gewonnen in Sandhausen“, erzählte er, angesprochen auf seine blitzsaubere Bilanz gegen die Nordbadener, und lag knapp daneben. Das besagte Spiel endete nicht mit sieben Berliner Toren, es waren bloß sechs.

Dass der Niederländer gegen den SVS aber bisher immer erfolgreich war, in fünf Spielen fünf Siege holte, „das ist mir schon bewusst“, sagte Luhukay. Kein Wunder. Gegen keinen anderen Verein, gegen den er mindestens in fünf Partien coachte, hat Luhukay wie gegen den SVS immer gewonnen.

FC St. Paulis Zander: „Schwierige” Erinnerungen an Sandhausen

Die Mannschaft hingegen hat nicht durchweg positive Gefühle beim Gedanken an den heutigen Gegner. Jedenfalls gilt das für die Spieler, die im Vorjahr beim 0:4 im Hardtwaldstadion mittaten. „Das habe ich noch in Erinnerung. Das war schwierig“, formulierte es Luca Zander vorsichtig.

Drei Wochen nach der Pleite wurde Luhukays Vorgänger Markus Kauczinski entlassen. Der aktuelle Coach sieht in dem heutigen Spiel trotz der Vorgeschichte eher eine Chance für seine Profis.



Trainer Luhukay sieht für St. Pauli Chance zur Revanche

„Für die Spieler, die letztes Jahr gespielt haben, geht es ein Stück weit um Wiedergutmachung. Das kann auch ein Reiz sein für die Spieler“, meinte Luhukay.