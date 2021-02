St. Pauli – Darmstadt 3:2: Burgstaller sei Dank! Kiezkicker ringen die Lilien nieder

Der FC St. Pauli schlägt den SV Darmstadt 98 in einem irren Spiel mit 3:2 (1:0) und feiert vor dem Derby kommende Woche den vierten Sieg in Folge. Gegen die „Lilien“ entwickelte sich vor allem im zweiten Abschnitt ein wilder Schlagabtausch. Guido Burgstaller hatte die Kiezkicker nach 26 Minuten verdient in Führung. Nach dem Wiederanpfiff erzielte Omar Marmoush (62.) das 2:0 – ehe Darmstadt zurückschlug. Und wie! Tim Skarke (64.) und der Hamburger Serdar Dursun (66.) stellten die Partie binnen zwei Minuten völlig auf den Kopf. Die Kiezkicker hatten den Sieg schließlich Burgstaller zu verdanken, der in der 82. Minute per Traumtor das entscheidende 3:2 erzielte.

Das Spiel zum Nachlesen:

90. Min. Eine unglaubliche Szene! Mai kommt nach der Ecke zum Abschluss, Ohlsson kann auf der Linie klären, dann jagt Höhn das Leder an die Latte – und dann ist Schluss!

90. Min. Berko holt noch einen Eckball für Darmstadt raus. Das dürfte die letzte Aktion sein.

90. Min. Paqarada gelingt der Befreiungsschlag, Darmstadt bleibt aber in Ballbesitz.

90. Min. Freistoß für Darmstadt in der eigenen Hälfte. Wieder ist Schuhen mit vorne.

90. Min. Dursun mit einem Offensivfoul gegen Stojanovic. Das bringt Zeit.

90. Min. Darmstadts Keeper Schuhen agiert inzwischen teilweise im Angriff als Feldspieler.

90. Min. Zander mit offener Sohle gegen Holland - gelbe Karte für den Joker.

90. Min. Vier Minuten gibt es obendrauf.

89. Min. Jetzt darf der Mann des Spiels runter. Für Doppelpacker Guido Burgstaller kommt Igor Matanovic. Zudem kommt Aremu für Zalazar.

88. Min. Offensivfoul von Seydel an Ziereis, Zeit um durchzuatmen.

86. Min. Doppelwechsel auf beiden Seiten. Seydel und Schnellhardt kommen bei den Lilien für Mehlem und Kempe, Schultz bringt Dittgen und Zander für Marmoush und Kyereh.

86. Min. Und wieder trifft Darmstadt nur die Latte! Dursuns Kopfball lässt das Gebälk wackeln.

86. Min. Gelbe Karte für Marmoush nach einem taktischen Foul.

84. Min. Traumtor zur 3:2-Führung! Einen langen Ball von Lawrence verarbeitet Burgstaller unwiderstehlich und jagt ihn zur Führung ins Netz.

82. Min. TOOOOOOOOOOR für den FC St. Pauli! Guido Burgstaller schnürt den Doppelpack!

81. Min. Der Torschütze zum 2:1, Tim Skarke, geht vom Platz. Für ihn kommt Erich Berko in die Partie.

78. Min. Nach den wilden Minuten nimmt sich die Partie gerade eine Auszeit. Burgstaller kommt nicht an einen langen Ball aus der Defensive.

76. Min. Wer hat hier den längeren Atem?

73. Min. Taktisches Foul von Kempe gegen Kyereh. Gelbe Karte für den Darmstädter, Freistoß für St. Pauli. Aus dem entsteht keine Gefahr.

72. Min. Schultz wechselt erstmals. Tore Reginiussen ersetzt Becker.

71. Min. Ein wildes, irres Spiel.

70. Min. Das ist unfassbar! Honsak hat die Megachance auf das 2:3. Der Darmstädter taucht nach einem langen Ball völlig frei vor Stojanovic auf – und scheitert am Schlussmann.

68. Min. Und der fällige Freistoß wird gefährlich! Marmoush kommt am langen Pfosten zum direkten Abschluss, scheitert aus spitzem Winkel an Schuhen.

68. Min.Rapp legt Zalazar unsanft, sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

66. Min. Irre Phase jetzt. Erst erzielen die Kiezkicker das 2:0, binnen weniger Minuten schlägt Darmstadt aber zurück. Was ist hier in der Schlussphase noch drin?

66. Min. TOR für Darmstadt! Was ist denn jetzt los? Dursun erzielt das 2:2!

64. Min. Das ging schnell. Kempes Seitenwechsel landet bei Skarke, der Stojanovic vom Strafraumeck aus keine Chance lässt.

64. Min. Tor für Darmstadt! Nur noch 2:1!

62. Min. Eben vergab er noch die Möglichkeit, jetzt erzielt Marmoush das 2:0. Smith hatte den Ägypter mit einem langen Ball eingesetzt.

62. Min. TOOOOOOOR für den FC St. Pauli! Omar Marmoush macht seinen Fehler wieder wett!

59. Min. Darmstadt fehlen nur Zentimeter zum Ausgleich. Kempe flankt den Ball vor das Tor, Ziereis verliert Honsak aus den Augen. Der zieht aus der Drehung ab und verfehlt den Kasten nur um Zentimeter.

58. Min. Unfassbar! Plötzlich die Riesen-Möglichkeit zum 2:0! Smith setzt Burgstaller mit einem langen Ball wunderbar in Szene, Keeper Schuhen stürmt auf den Österreicher zu. Der behält die Nerven und legt im Strafraum quer auf Marmoush, der nur einschieben muss. Der Äygpter zögert vor dem freien Tor zu lang und wird schließlich von Palsson abgekocht. Das hätte der zweite Treffer sein müssen.

56. Min. Darmstadt verteidigt die Offensivbemühungen der Kiezkicker aktuell gnadenlos weg.

53. Min. Direkt im Gegenzug holt Darmstadt einen Eckball raus. Den löffelt Kempe punktgenau auf den Schädel von Höhn, der den Ball neben das Tor köpft. Darmstadt ist hier drauf und dran, den Auslgeich zu erzwingen.

52. Min. Es geht hin und her. Marmoush bleibt bei einem Dribbling im Strafraum am Darmstädter Abwehrriegel hängen. Man hört die St. Pauli-Bank rufen: „Das dauert viel zu lange!“ Wahre Worte.

51. Min. Stojanovic! Gute Parade vom Keeper. Dursun zieht mit einem cleveren Dribbling in den Strafraum ein und schnippelt den Ball ins lange Eck. Stojanovic riecht den Braten und pariert gut. Nächste gute Gelegenheit für Darmstadt.

50. Min. Auffällig: Der Österreicher presst enorm früh, läuft Lilien-Keeper Schuhen an und stört dessen Aufbauspiel.

49. Min. Und die erste Chance für die Gastgeber im zweiten Durchgang. Burgstallers Schuss ist aber kein Problem für Schuhen.

47. Min. Was für ein Geschoss! Kempe nagelt das Ding an die Latte. Glück für St. Pauli.

46. Min. Zwölf Sekunden hat es gedauert – und jetzt gibt es eine exzellente Freistoßgelegenheit für Darmstadt! Smith hatte Mehlem gelegt. Spezialist Kempe legt sich den Ball knapp 18 Meter vor dem Tor zurecht…

46. Min. Die Mannschaften sind ohne personelle Wechsel aus den Kabinen gekommen.

Anpfiff 2. Halbzeit!

- Die Mannschaften sind wieder auf dem Platz, ein Tornetz muss allerdings noch fixiert werden.

- Der FC St. Pauli führt zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen den SV Darmstadt. Den bisherigen Treffer des Tages erzielte – natürlich – Guido Burgstaller. Der Österreicher schob nach Ohlsson-Assist aus kurzer Distanz ein, sein siebter Treffer in Folge. Pech hatten die Kiezkicker dann in der 40. Minute, als ein Kopfballtor von Ziereis zurückgepfiffen wurde, weil Kyereh im Strafraum Dursun gefoult hatte.

Halbzeit!

45. Min. Gute Abwehraktion von Lawrence. Der Waliser kocht Honsak im Zweikampf ab.

45. Min. Vier Minuten werden nachgespielt.

45. Min. Und doch nochmal Darmstadt mit einer Chance! Lawrence lässt einen Ball von Skarke durch. So kommt Mehlem kurz vor dem Strafraum zum Abschluss. Drüber.

44. Min. Kempe versucht das Spiel mal mit einem langen Ball schnell zu machen, Stojanovic kann problemlos klären

43. Min. Paqarada probiert es mal mit einer Fackel aus der Distanz. Drüber.

40. Min. Ja, denn auch der Videoassistent ahndet das Einsteigen von Kyereh gegen Dursun als strafbares Foul. Der Treffer zählt nicht.

39. Min. Und der führt zum Tor! Zalazar flankt, Ziereis schädelt den Ball ein. Schiedsrichter Bacher pfeift den Treffer aber sofort zurück. Lag ein Offensivfoul vor?

39. Min. Nächster Freistoß für St. Pauli, dieses Mal halbrechts knapp 30 Meter vor dem Tor.

36. Min. Handspiel von Honsak. Freistoß für die Kiezkicker am Mittelkreis.

34. Min. Da war mehr drin. Nach einer Balleroberung hat Kyereh Platz, legt den Ball auf Zalazar. Dessen Versuch missrät völlig und gerät zum Querschläger.

33. Min. Becker probiert es aus knapp 16 Metern mal mit links – daneben.

31. Min. Darmstadt sucht die schnelle Antwort, holt jetzt den ersten Eckball raus.

27. Min. Wie reagiert Darmstadt auf den Rückstand? Die Lilien waren eigentlich gut reingekommen.

26. Min. Da ist es passiert! Über Kyereh und Becker kommt das Spielgerät zu Ohlsson. Der Schwede flankt den Ball von der rechten Strafraumseite ins Zentrum, wo Schuhen nur nach vorne abwehren kann – direkt vor die Füße von Burgstaller. Aus wenigen Metern drückt der Österreicher die Pille ins Netz. 1:0!

26. Min. TOOOOOOR für den FC St. Pauli! Burgstaller erzielt per Abstauber das 1:0!

23. Min. Jetzt liegt ein Darmstädter. Mehlem hatte Marmoush an der Seitenlinie abgeräumt und sich dabei offenbar am linken Knie verletzt. Nach einer kurzen Behandlungspause geht das Spiel weiter.

22. Min. Ziereis steht wieder, es geht weiter.

21. Min. Plötzlich liegt Ziereis am Boden. Der Kapitän war beim Kopfballversuch nach der Ecke mit Honsak zusammengerasselt.

21. Min. Nächste Ecke für St. Pauli, nachdem Höhn vor Kyereh geklärt hatte.

19. Min. Glück für St. Pauli! Honsak setzt sich im Strafraum gegen Ohlsson durch und legt den Ball überlegt in den Rückraum auf Dursun. Dessen Versuch aus kurzer Distanz wird von Paqarada geblockt – kurz darauf geht die Abseitsfahne auch hoch.

17. Min. Darmstadt mal wieder in der Offensive. Honsaks Versuch wird aber problemlos von einem Abwehrspieler geblockt.

15. Min. Zalazar nimmt mit dem Ball mal Tempo auf, wird aber sauber von Skarke abgegrätscht. Starke Aktion des Darmstädters.

14. Min. Skarke foult Kyereh im Mittelfeld, holt sich eine Ermahnung vom Unparteiischen ab.

13. Min. Darmstadt kommt jetzt über den Ballbesitz in die Partie.

10. Min. Das ist bislang eine sehr muntere Anfangsphase hier am Millerntor.

9. Min. Gut verteidigt. Die Darmstädter Mauer blockt Zalazars Versuch ab.

8. Min. Gute Freistoßposition für St. Pauli, nachdem Palsson Zalazar zentral vor dem Strafraum gelegt hatte.

7. Min. Jetzt die erste Chance für Darmstadt! Der gebürtige Hamburger Dursun fackelt nicht lange und probiert es aus knapp elf Metern, der Ball landet am Außennetz.

6. Min. Der Außenverteidiger bringt die Ecke scharf vor das Tor, Schuhen kann den Ball nicht kontrollieren, Einwurf St. Pauli.

5. Min. Es gibt den ersten Eckball der Partie – für St. Pauli. Paqarada nimmt sich der Sache an.

3. Min. Smith zieht im Mittelfeld ein Foul. Der anschließende Freistoß bleibt ungefährlich.

2. Min. Und direkt die erste Chance für St. Pauli! Paqarada baut das Spiel in der eigenen Hälfte auf, Zalazar dringt in den Strafraum ein und legt das Gerät für Burgstaller auf. Schuhen kann den Ball des Österreichers parieren. Gute Gelegenheit.

1. Min. Becker bleibt nach einem Doppelpass im Mittelfeld hängen.

1. Min. St. Pauli hat angestoßen, das Spiel läuft.

Anpfiff!

- Schiedsrichter der Partie ist der 29-jährige Michael Bacher aus dem bayrischen Amerang.

- Die Mannschaften gedenken am Mittelkreis der Opfer des rassistischen Anschlages von Hanau am 19. Februar 2020 mit einer Schweigeminute, dazu werden die Namen der Opfer verlesen.

- „Hells Bells“ ertönen, die Kiezkicker kommen auf den Platz. Gleich rollt hier der Ball.

- „Dafür haben wir ihn geholt“, sagte Trainer Timo Schultz über Stürmer Guido Burgstaller, der in den vergangenen sechs Spielen satte sechs Mal traf.

- Timo Schultz schickt gegen Darmstadt dieselbe Elf ins Rennen, die zuletzt ein 2:1 in Nürnberg holte: Stojanovic – Ohlsson, Ziereis, Lawrence, Paqarada – Smith, Becker, Zalazar, Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- So starten die Gäste aus Darmstadt: Schuhen – Rapp, Mai, Höhn, Holland – Palsson – Skarke, Mehlem, Kempe, Honsak – Dursun.