Einmal mehr hat sich beim 3:1-Auswärtssieg des FC St. Pauli in Ingolstadt gezeigt, wie wichtig Leart Paqarada für das Spiel der Kiezkicker ist. Ein Außenverteidiger als zentrale Figur der Mannschaft, ein offensiver Abwehrspieler und herausragender Torvorbereiter. Sein drohender Ausfall träfe die Braun-Weißen hart.

Beim Ausradeln der Startelf bei strahlendem Sonnenschein am Tag nach dem Spiel fehlte Paqarada, was keine Überraschung war. Wie schwer es den Linksverteidiger erwischt hat und ob er am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin auflaufen kann, ist derzeit noch völlig unklar.

FC St. Pauli: Einsatz von Leart Paqarada im DFB-Pokal bei Union Berlin fraglich

Von einer „Stauchung im Waden- und Knöchelbereich“ bei Paqarada hatte Trainer Timo Schultz in Ingolstadt gesprochen. Mit einem Eisbeutel am linken Knöchel war der in der Nachspielzeit ausgewechselte 27-Jährige über den Rasen gehumpelt. Das sah nicht gut aus.

Zuvor hatte Paqarada eine starke Leistung hingelegt, auf der linken Seite wie so oft das Spiel nach vorne angekurbelt, diesmal in der Grundordnung zurückgezogener als zuletzt, dafür im Ergebnis „mit mehr Raum vor sich“, um zu gestalten, wie Schultz feststellte.

Paqarada: Sieben Torvorlagen sind Liga-Bestwert für einen Verteidiger

Diesen Spielraum nutzte Paqarada unter anderem zur Vorarbeit des 3:1 von Simon Makienok. Es war bereits sein siebter Assist in dieser Saison. Kein anderer Verteidiger in Liga zwei hat so viele Tore aufgelegt.

Wie wichtig Paqarada für die Kiezkicker ist, lässt sich an einer anderen Statistik noch deutlicher ablesen: Er hat alle 27 Pflichtspiele in Liga und DFB-Pokal bestritten und sich mehrfach angeschlagen durchgebissen. St. Paulis „Iron Man“ wird sicher alles versuchen, um auch in Berlin dabei zu sein.