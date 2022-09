Sorgen um St. Pauli-Profi Otto: Wiedersehen mit seinem Ex-Klub wackelt

Er stand nicht auf dem Trainingsplatz, zum zweiten Mal in Folge, und das ist vier Tage vor einem Spiel meist kein gutes Zeichen. St. Paulis Angreifer David Otto droht das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Jahn Regensburg zu verpassen.

Bereits am Mittwoch hatte der 23-Jährige gefehlt, was ihn auch die Präsenz auf dem aktuellen Mannschaftsfoto gekostet hat, das an dem Tag geschossen wurde. Otto kränkelt, hieß es von Vereinsseite, und an dem Zustand hat sich offenbar nichts geändert. Was schwer ärgerlich ist für den Stürmer, der in allen neun Pflichtspielen der Saison zum Einsatz gekommen ist, zwei Mal in der Startelf gestanden und im Pokal gegen Straelen das bisher einzige Mal getroffen hat.

FC St. Pauli: David Otto zweimal nicht im Training

Auch für Timo Schultz würde ein Otto-Ausfall vor ein kleines Problem stellen. Der eh schmal aufgestellte Angriff wäre ausgedünnt, und des Trainers zuletzt praktizierte Strategie, die zwei Stürmer aus der Anfangsformation nach getaner Arbeit irgendwann durch zwei frische zu ersetzen, könnte mangels Personal nicht umgesetzt werden. Ohne Otto blieben nominell lediglich Johannes Eggestein, Igor Matanovic und Etienne Amenyido für die vorderste Front.

Für den Jahn absolvierte der ehemalige Hoffenheimer zwischen 2020 und Sommer 2022 insgesamt 41 Partien, wirklich dicke Fußspuren hat er dort aber nicht hinterlassen: Vier Treffer und vier Assists gelangen ihm in dieser Zeit.