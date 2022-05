Neuer Interessent: Wechselt St. Pauli-Stürmer Burgstaller in die Heimat?

Nachdem Sportchef Andreas Bornemann bestätigt hat, dass es Guido Burgstaller trotz eines Vertrages bei St. Pauli bis 2023 aus familiären Gründen in Richtung Süden zieht, dürfte die Zahl der interessierten Vereine steigen.

Bislang galt vor allem Nürnberg als Anlaufstelle für den 33-jährigen Top-Scorer der Kiezkicker (18 Tore, sieben Vorlagen). Auf den Österreicher angesprochen äußerte sich FCN-Sportvorstand Dieter Hecking bei Sky ausweichend: „Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich jetzt mittlerweile auch mitbekommen haben, dass er geäußert hat in Hamburg, dass er sich aufgrund von familiären Gründen wohl Richtung Süden verabschieden will“, erklärte der 57-Jährige und fügte an: „Wie gesagt, der Süden, Nürnberg liegt im Süden von Hamburg. Wenn er das gemeint hat, dann wird vielleicht auch mal ein Anruf kommen. Wir werden im Moment erst mal für uns unsere Liste abarbeiten. Und ob da Burgstaller draufsteht oder nicht, kann ich nicht sagen.“

Aus seiner Heimat Österreich heißt es jetzt, dass ein weiterer Ex-Klub an seinen Diensten interessiert sei: Rapid Wien.

Rapid Wien an St. Paulis Burgstaller interessiert

Das berichtet die „Kronenzeitung“, schreibt aber auch von einem „Gerücht“, das der Verein nicht kommentiere. Mit einem Wechsel nach Österreich dürften die St. Pauli-Fans jedenfalls deutlich besser leben können als mit einem Transfer zu einem Liga-Konkurrenten.