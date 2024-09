Sieglos, verlassen, vermöbelt: Bittere Viertliga-Erlebnisse für Ex-St. Paulianer

Sie alle eint, dass sie einst für den FC St. Pauli die Schuhe in der 2. Liga schnürten und mittlerweile zwei Ligen tiefer angekommen sind. Entweder auf dem Platz oder aber abseits des grünen Rasens in Führungspositionen. Und sie eint auch die Tatsache, dass das vergangene Wochenende für sie nicht das glorreichste gewesen ist.

Zum Beispiel für Sebastian Schachten. Der ist bekanntlich Sportlicher Leiter beim VfB Oldenburg, seit fast auf den Tag genau drei Jahren, und steht aktuell vor einem Scherbenhaufen. Den Coach hatte der 39-Jährige nach misslungenem Saisonstart schon gewechselt, Fan-Liebling Dario Fossi zurück an den Donnerschwee geholt.

Doch nach dem 0:3 vor heimischer Kulisse gegen Holstein Kiels zweite Mannschaft ist der VfB Tabellenletzter der Nord-Staffel. Vermutlich auch weil in Christopher Buchtmann ein weiterer Ex-Kiezkicker weggebrochen ist, „Buchti“ hatte sich im August einen Kreuzbandriss zugezogen.

Leere Blicke nach der Pleite: Sebastian Schachten und Trainer Dario Fossi nach Oldenburgs 0:3 gegen Kiel II imago/Nordphoto Leere Blicke nach der Pleite: Sebastian Schachten und Trainer Dario Fossi nach Oldenburgs 0:3 gegen Kiel II

Böse Klatsche für Ex-St. Pauli-Kapitän Sören Gonthers Kasseler

Auch hinter Sören Gonther (37) liegen weniger amüsante Stunden. Der langjährige Kapitän der Braun-Weißen und Sky-Experte ist im Hauptjob Geschäftsführer Sport bei Hessen Kassel, das am Sonntag im Duell der Traditionsvereine bei Tabellenführer Kickers Offenbach anzutreten hatte – und mächtig versohlt wurde. 2:6 hieß es am Ende am Bieberer Berg, nach dem sechsten Gegentreffer verließen die mitgereisten Fans geschlossen das Stadion. Gonthers Kasseler rangieren in der Regionalliga Südwest auf Platz 14.

Daniel Buballa spielt bei Eintracht Trier

Und damit vier Ränge hinter Eintracht Trier, wo sich ein weiterer ehemaliger Hamburger Kapitän inzwischen verdingt. Daniel Buballa ist mit seinen 34 Lenzen unumstrittener Stammspieler bei Aufsteiger Eintracht Trier, der sich bisher wacker schlägt, am Wochenende aber komplett chancenlos war. Mit dem 0:3 bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim waren Buballa und Co. am Ende noch gut bedient.

In der Nordost-Staffel entrissen derweil zwei ehemalige St. Paulianer einem anderen in letzter Minute zwei wichtige Zähler. Kevin Lankford gehört mit dem BFC Dynamo eigentlich zu den Aufstiegsaspiranten, hat inzwischen aber schon acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig. Grund war auch das 1:1 am Wochenende zu Hause gegen RW Erfurt, wo Franz Gerber (Sportdirektor) und Sohnemann Fabian (Coach) schon länger die Strippen ziehen. Der Ausgleich für die Gäste fiel erst mit Ablauf der regulären Spielzeit.