Seine Bilanz fällt ähnlich aus wie die der Vereinsverantwortlichen. Und analog zu Fabian Hürzeler, Andreas Bornemann und Co. ist auch Sky-Experte und Ex-Kiezkicker Sören Gonther davon überzeugt, dass sich der Erfolg beim FC St. Pauli noch einstellen wird.

„Es ist kein Fehlstart, aber wenn man sich die Spiele alle anguckt, sind sieben Punkte natürlich zu wenig“, befand der 36-Jährige im Gespräch mit der MOPO. „Gegen Magdeburg und in Braunschweig hättest du eigentlich gewinnen müssen.“

Ex-Kiezkicker Sören Gonther voll des Lobes für den FC St. Pauli

Trotzdem ändert der einstige Innenverteidiger deswegen nicht sein Gesamturteil, vielmehr ist er der Überzeugung: „Der Weg stimmt nach wie vor. Sie haben ein hervorragendes Positionsspiel, und es zeugt von einer großen Qualität, wie sie immer wieder spielerisch nach vorne kommen. Das ist absolut top.“ Ähnlich fällt Gonthers Einschätzung zu der defensiven Stabilität aus, „weil sie als Mannschaft großartig verteidigen“.

Den größten Unterschied im Vergleich zur Rückrunde der Vorsaison sieht der Geschäftsführer von Regionalligist Hessen Kassel in der Effizienz vorm Tor. „Die hatten sie damals, aktuell geht sie ihnen ein bisschen ab.“ Zudem gelte es, an der Box-Besetzung zu arbeiten, was mit dem Transfer von Simon Zoller einfacher fallen könne: „Zolli bringt die Qualität in der Box natürlich mit.“