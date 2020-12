Gleich nach der Trennung vom umstrittenen Ausrüster „Under Armour“ hatte der FC St. Pauli angekündigt, dass er seine Klamotten künftig selbst produzieren, mit der Marke DIIY sein eigener Ausrüster wird. Jetzt ist es soweit: Ab Dienstag können die Fans die neuen Trikots für die Saison 2021/22 unter joindiiy.de bestellen.

Das Aushängeschild der neuen Teamsport-Kollektion ist das braune Heimtrikot mit Nadelstreifen-Look und „liebevollen Details“: Die rote Linie über dem Wappen soll als verbindendes Element das Herz von St. Pauli sowie die Liebe zu Viertel und Verein symbolisieren.



Präsentieren stolz das Trikot für die kommende Saison: Die St. Pauli-Profis Daniel Buballa, Marvin Knoll, Lukas Daschner und Christopher Avevor (v.l.) Klaus Heinzler Foto:

Zudem befindet sich im Kragen die Aufschrift „Kein Fußball den Faschisten“. Der Kiezklub legt Wert auf Nachhaltigkeit, die Jerseys werden aus 100 Prozent recyceltem Polyester produziert.

Selbst produziert: So sieht das neue Trikot des FC St. Pauli aus

Es kostet 69,90 Euro, fünf Euro weniger als zuletzt. Präsident Oke Göttlich: „Wir möchten den Weg der Unabhängigkeit weiter konsequent gehen und setzen darauf, dass sich der unternehmerische Mut auch in der Krise Dinge anders und besser zu machen, auszahlt.“



