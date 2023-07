Trotz Sorgen um Dzwigala: St. Pauli hat hinten Luxusprobleme

Der Ausfall kommt für ihn zur Unzeit. Schon ohne Verletzung hätte es Adam Dzwigala schwer, einen festen Platz in der Innenverteidigung des FC St. Pauli zu finden. Nun ist der bisher beste Torschütze der Vorbereitung (vier Treffer) aber angeschlagen, konnte in der Woche noch nicht trainieren. Die Konkurrenz schon, und die hat es in sich.

Der Kiezklub ist in der zentralen Verteidigung exzellent, fast schon luxuriös aufgestellt. In jedem Fall wird Trainer Fabian Hürzeler namhafte Akteure zunächst mit einem Bankplatz betrauen müssen, und zwar mehr als einen.

St. Paulis Adam Dzwigala fehlt verletzt

Beim 4:1 gegen Sabah FK aus Aserbaidschan am vergangenen Samstag hatte der Coach eine vermeintliche A-Elf ins Rennen geschickt. Dort bildeten in Jakov Medic, Eric Smith und Karol Mets die Profis die Dreierkette, die in der vorigen Rückrunde zumeist auf dem Platz gestanden hatte. Wenn Dzwigala gebraucht wurde, war er da und lieferte verlässlich ab. Auf Dauer ist es für den Polen dennoch schwer.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir versuchen, uns den Arsch aufzureißen“

Denn nun ist in David Nemeth der im vergangenen Sommer aus Mainz geholte Hoffnungsträger nach überstandener Schambeinentzündung wieder gesund, Routinier Hauke Wahl zudem von Holstein Kiel verpflichtet worden. Macht unterm Strich sechs Hochkaräter für maximal drei Positionen – ein echtes Brett.