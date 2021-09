Schock für St. Pauli-Verteidiger: Für Lawrence ist der EM-Traum geplatzt

Reha statt Europa! James Lawrence muss seinen EM-Traum begraben. Nur einen Tag nach der offiziellen Berufung von St. Paulis Innenverteidiger in den Turnier-Kader der walisischen Nationalmannschaft musste der 28-Jährige seine heiß ersehnte erste EM-Teilnahme absagen. Ganz bitter.

„Ich bin am Boden zerstört“, teilte Lawrence, der nach eigenen Angaben im Trainingslager der Waliser eine Muskelverletzung erlitten hat, am Montagnachmittag in den sozialen Netzwerken mit.

Verletzung! EM-Aus für St. Pauli-Verteidiger Lawrence



Für ihn sei „ein Kindheitstraum“ geplatzt. Er werde jetzt aber „alles dafür tun, zur kommenden Saison fit und bereit zu sein“.

Beim Kiezklub ist man in Sorge, denn Lawrence ist zum Saisonstart (23. Juli) fest als Stammkraft eingeplant. Ob er bis dahin voll einsatzfähig ist, bleibt abzuwarten. Ende Juni startet St. Paulis Trainingslager in Herzlake.