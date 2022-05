Schalke hat Gäste geladen: Crasht St. Pauli die Aufstiegs-Party?

Es braucht nicht immer eine Brandrede im Braveheart-Stil, um eine vermeintlich chancenlose Truppe für ein aussichtsloses Unterfangen in einen emotionalen Jetzt-erst-recht-Modus zu versetzen. Manchmal kommt ein Motivations-Kick vonseiten des Gegners. Ungewollt. Gern genommen.

Der FC Schalke 04 kann im letzten Heimspiel gegen den dezimierten FC St. Pauli mit einem Sieg schon den Aufstieg klarmachen, wenn Darmstadt heute gegen Düsseldorf patzt, mindestens aber die Relegation. Die Fans der Königsblauen sind in Partylaune und voller Vorfreude. Es ist einiges geplant rund um das Spiel vor 60.000 Zuschauern in der Arena. Es soll ein unvergesslicher Abend in Blau-Weiß werden.

Einen unvergesslichen Abend haben auch die Kiezkicker im Sinn – allerdings in einer braun-weißen Version, in der die Gastgeber ihr blaues Wunder erleben. Die Hamburger denken nicht daran, eine Statistenrolle als Punkte-Lieferando der Party zu spielen. Im Gegenteil. „Wir freuen uns auf das Spiel, auf eine tolle Atmosphäre“, sagt Trainer Timo Schultz und fügt lächelnd an: „Und wir sind uns sicher, dass wir den einen oder anderen überraschen werden.“

St. Pauli in 2. Bundesliga fünf Spiele sieglos

Fünf Spiele in Serie ohne Sieg, die Verletzung von Torjäger Guido Burgstaller und zuletzt zehn Corona-Fälle können Chef-Optimist Schultz nicht den Kampfgeist nehmen. Die Stimmung im Stadion werde auch seine Mannschaft nach den jüngsten „Nackenschlägen“ zu „Höchstleistungen treiben“, ist sich der Coach sicher. „Wir werden uns nicht verstecken. Wir werden die Schalker bis aufs Maximum fordern.“ Er könne sich „sehr gut vorstellen kann, dass wir da auch gewinnen“.

Das wäre ein echter Stimmungskiller in der Arena, in der Samstagabend auch das 25-jährige Jubiläum des UEFA-Cup-Sieges zelebriert wird. Fast alle „Eurofighter“ von damals sind vor Ort. Legenden-Interviews auf dem Rasen vorm Spiel, Bilder vom Triumph auf dem Video-Würfel sowie eine Feier im VIP-Bereich sind geplant – gerne auch mit der dann siegreichen Mannschaft von heute. Druck. Druck. Druck.

„Ganz Schalke fiebert dem Spiel entgegen und erwartet natürlich auch einen Sieg gegen uns“, weiß Schultz um die Ausgangslage. „Vielleicht ist gerade das unsere Chance, dass wir als krasser Außenseiter gesehen werden und ein Stück weit befreiter aufspielen können.“ Mitspielen will St. Pauli, richtig gut. Auf dem Rasen, aber nicht bei einer königsblauen Gala. „Wir wollen nicht die guten Party-Gäste sein“, sagt Präsident Oke Göttlich zur MOPO. Sondern schlechte Gäste. Die ihre eigene Musik spielen, die Stimmung verderben und am Ende als einzige feiern.

St. Pauli will auf Schalke überraschen

Auch dem Gegner scheint das klar zu sein. „Keiner sollte glauben, dass da eine Mannschaft kommt, die uns zu irgendwas gratulieren will“, warnt Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Der Kiezklub will Party-Schreck sein – nicht bösartig, sondern eigennützig, um mit einem Sieg die Chance auf einen Aufstieg wahren.