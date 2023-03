St. Paulis Saliakas zu Werder? Das ist dran am Wechselgerücht

Beim 2:1 gegen Fürth hatte Manolis Saliakas sein zweites Tor für den FC St. Pauli erzielt und damit seine durchgehend positive Entwicklung bestätigt. Die bleibt natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen, zudem nimmt man sie auch in seiner Heimat wahr. Was jetzt im Zusammenspiel zu einem Wechselgerücht geführt hat.

Das griechische Portal „Sportime.gr“ berichtet von einem angeblichen Interesse Werder Bremens am Kiezkicker, der erst im vergangenen Sommer ablösefrei von PAS Giannina an die Elbe gekommen war und noch mindestens bis 2025 unter Vertrag steht. Was zumindest nicht komplett sinnfrei wäre, wenn feststünde, dass Mitchell Weiser Werder im Sommer verlässt.

Dem ist aber nicht so. Ergo ist nach MOPO-Informationen auch nichts dran an der Nummer. Abgesehen davon wird St. Pauli, das schon Leart Paqarada an den 1. FC Köln verlieren wird und keine monetäre Not hat, kaum darauf aus sein, sich zur neuen Saison abermals komplett neu erfinden zu müssen.