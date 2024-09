Rückkehr oder Reha? So ist der aktuelle Stand bei St. Paulis Smith und Saad

Das Gute ist: Noch sind sechs Tage Zeit. Das Schlechte: Es könnte trotzdem zu wenig sein. Geht man nach der Trainingsbeteiligung des FC St. Pauli vom Montagnachmittag, werden zwei wichtige Akteure nicht zur Verfügung stehen.

15 Feldspieler betraten um kurz nach 15 Uhr den Rasen an der Kollau. Erfreulich: Andreas Albers, vergangene Woche erkrankt, stiegt wieder komplett ein, während sich Johannes Eggestein (war zuletzt ebenfalls kürzergetreten) abermals mit einem individuellen Programm begnügen musste. Dennoch dürfte der 26-Jährige bis zum Spiel am Sonntag in Augsburg wieder einsatzbereit sein.

Smith und Saad fehlen in St. Paulis Teamtraining

Ob das bei einem anderen Duo auch so ist, darf zumindest massiv angezweifelt werden. Was im Fall von Elias Saad nicht verwunderlich ist, hatte sich der Flügelflitzer im Spiel bei Union Berlin doch eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Bei Eric Smith hingegen gab es zumindest fünkchenweise Hoffnung, er könne es trotz Adduktorenproblemen noch schaffen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, wahrscheinlicher ist sein Einsatz aber nicht geworden.

Man hatte ein bisschen darauf gesetzt, Smith würde am Montag wieder mit den Kollegen üben können. Dem war allerdings nicht so, wobei der Schwede auch nicht komplett aussetzte. Ehe das Mannschaftstraining begann, hatten Smith und Saad zusammen an ihrem Comeback gearbeitet. Wann auch immer das jeweils stattfinden kann.