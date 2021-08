Rückkehr nach mehr als einem Jahr!: Buchtmann „hat das Kicken nicht verlernt“

Der Einsatz bei St. Paulis 1:2 gegen Hannover war mehr als eine Belohnung für die harte Arbeit an der Rückkehr nach Achillessehnen-OP. Das hätte der Spielstand von 0:2 auch nicht hergegeben, bei dem Christopher Buchtmann nach 61 Minuten den Rasen betrat.

„Wir haben uns von Buchti noch mehr Torgefahr aus der Rautenposition versprochen“, erkärte Trainer Timo Schultz, warum der Linksfuß für Startelfdebütant Christian Viet kam.

FC St. Pauli: Christopher Buchtmann „hat das Kicken nicht verlernt“

Der Coach war zufrieden mit Buchtmann, „auch wenn er leider nicht mehr in eine klare Abschlussposition gekommen ist. Man hat gesehen, dass er das Kicken nicht verlernt hat“, sagte er nach der tatsächlich vielversprechenden Rückkehr.

Für Buchtmann war das hoffentlich letzte Geisterspiel in der Geschichte des Millerntors die erste Partie überhaupt ohne Fans. Zuletzt gespielt hatte er am 14. Februar 2020 gegen Dresden. Ab sofort geht der Blick nach vorne. „Wenn Buchti gut in die neue Saison kommt, kann er für uns auf jeden Fall ein Faktor sein“, sagte Schultz.