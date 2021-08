Rückenprobleme beim Top-Scorer: St. Paulis Kyereh droht gegen Hannover auszufallen

Daniel-Kofi Kyereh ist mit neun Toren und ebenso vielen Vorlagen St. Paulis Topscorer in der aktuellen Spielzeit, ligaweit steht der Offensivmann mit dem Wert auf einem geteilten neunten Platz. Ob er diese Bilanz am Wochenende gegen Hannover aufbessern werden kann, ist fraglich. Der Offensivmann laboriert seit dem Kiel-Spiel an Rückenproblemen.

Er zeigte sich dann doch noch. Nachdem Kyereh am Mittwochvormittag genau wie schon am Dienstag nicht auf dem Rasen zu sehen war, drehte er am Nachmittag immerhin einige Runden um selbigen, jonglierte am Rande der Einheit mit Tennis-Bällen und ließ sich dann, auf dem grün-weichen Untergrund liegend, von Athletiktrainer Karim Rashwan behandeln.

FC St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh droht gegen Hannover auszufallen

Nur 61 Minuten hatte Kyereh beim 0:4 in Kiel gespielt. „Kofi hat ganz am Anfang des Spiels einen an den Rücken bekommen und schon relativ früh gesagt, dass er da Probleme hat“, erklärte Timo Schultz nach der Partie. Und weiter: „Es ging dann aber.“

Jetzt aber offenbar nicht mehr. Ein bisschen Zeit hat Kyereh allerdings noch bis 96. Sollte er jedoch nach dem freien Donnerstag auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren können, wird’s zumindest gegen Hannover wohl nichts werden mit zweistelligen Werten bei Toren und Vorlagen. Insbesondere, weil Trainer Schultz zuletzt immer wieder betonte, bei keinem angeschlagenen Spieler unnötiges Risiko eingehen zu wollen.