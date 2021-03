Rodrigo Zalazar: Paderborn bringt St. Paulis Motor erneut ins Stottern

Das wird wohl nichts mehr mit der Beziehung zwischen Rodrigo Zalazar und dem SC Paderborn. Im Hinspiel verschoss St. Paulis Mittelfeldmotor erst einen Strafstoß, um dann noch einen gegen den Kiezklub zu verursachen. Und auch das Rückspiel lief für den 21-Jährigen nur unwesentlich besser.

An den Gegentreffern hatte er bei der 0:2-Niederlage am Millerntor am Montagabend keine Aktien. Aber die Leihgabe von Eintracht Frankfurt, die ansonsten so mitreißend kickt und in Hamburg eine großartige Entwicklung genommen hat, wirkte erstmals überhaupt, als hätte man ihr einen Felsblock ans Bein gekettet.



URL zum Kopieren Stojanovic: Mit einigen Pässen ins Nichts. Ohne Chance beim 0:1, beim zweiten Treffer sah er nicht gut aus. Verhindert dann aber noch mehr Einschläge. Note 4,5 WITTERS Foto: Ohlsson: Stand vorm 0:1 falsch und kam trotz aller Mühen nie so richtig in der Partie an. Note 5 WITTERS Foto: Lawrence: Viel Pech beim Eigentor. Hatte mit Führich und Co. allerhand zu tun. In der Luft meist Sieger, in den Laufduellen mit Problemen. Note 4 WITTERS Foto: Reginiussen: Bei weitem nicht so sicher und souverän wie in Karlsruhe, auch wenn ihm kaum krasse Patzer unterliefen. Note 4 WITTERS Foto: Paqarada: Sehr viele Ballaktionen, aus denen er deutlich mehr hätte machen können. Setzte aber kaum Akzente. Note 4,5 WITTERS Foto: 76. Daschner: Konnte keine offensiven Akzente mehr setzen. WITTERS Foto: Benatelli: An der Kugel gewohnt sicher und lange der Einzige, der etwas Struktur reinbrachte. Taktisch bedingt raus. Note 3,5 WITTERS Foto: 76. Makienok: Kam für die Schlussviertelstunde. WITTERS Foto: Zander: Sehr engagiert, oft am Ball, wenngleich mit überschaubarem Ertrag. Musste wegen einer Kopfverletzung in der Kabine bleiben. Note 4 WITTERS Foto: 46. Aremu: Eine Bereicherung. Ballsicher, zweikampfstark. Vernünftiger Vortrag. Note 3 WITTERS Foto: Zalazar: Stand in Halbzeit eins komplett neben sich, es wurde auch nach der Pause nur unwesentlich besser. Note 5 WITTERS Foto: 70. Dittgen: Sollte für mehr offensive Aktionen auf der linken Seite sorgen. WITTERS Foto: Kyereh: Versuchte viel, ließ sich auch nie entmutigen. Es sprang nur leider nahezu nichts dabei rum. Note 4,5 WITTERS Foto: 89. Matanovic: Kam kurz vor Schluss in die Partie. WITTERS Foto: Marmoush: Mit etlichen unglücklichen Dribblings und gefährlichen Ballverlusten. Irgendwann gar kein Faktor mehr. Note 5 WITTERS Foto: Burgstaller: Bis zu seiner ersten nennenswerten Aktion verstrichen 65 Minuten. Viel mehr kam nicht hinzu, weil er auch null Bälle bekam. Note 5 WITTERS Foto:

FC St. Pauli: Paderborn stoppt Rodrigo Zalazar

Zalazar war mit und auch gegen den Ball immer einen Schritt zu langsam, kam weder zu nennenswerten Torabschlüssen noch in die Zweikämpfe. 27 Prozent gewonnene Duelle sind eine Bilanz, die keine Fragen offen lässt.

Nach 70 Minuten war Feierabend für den U-Nationalspieler Uruguays, der schon für so viele braun-weiße Freudenmomente gesorgt hat und in der kommenden Saison laut Frankfurter Medien in Eintrachts Bundesliga-Kader einen Platz bekommen soll. Mit Paderborn müsste er sich dann nicht mehr duellieren.