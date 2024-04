Reise-Chaos bei St. Pauli-Spiel in Hannover befürchtet: Metronom ergreift Maßnahmen

Wenn der FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) bei Hannover 96 antritt, ist das nicht nur verbunden mit der Hoffnung auf drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg – sondern auch mit einem drohenden Reise-Chaos. Auf dem Weg von Hamburg nach Hannover werden zahlreiche Gästefans des Kiezklubs in den Regionalbahnen erwartet, so dass es in den Zügen des „Metronom“ besondere Maßnahmen geben wird.

Demnach werden die Verbindungen, in denen die meisten St. Pauli-Fans an- und abreisen, ohne Umstieg zwischen Hamburg und Hannover verkehren. Das teilte „Metronom“ am Freitag mit. Im Hundertwasserbahnhof in Uelzen wird es zwar einen Zwischenhalt mit Aufenthalt geben, aber keinen Umstieg, wie es im regulären Fahrplan der Fall wäre. Diese Maßnahme sei notwendig, „eine Überfüllung der Bahnsteige und Unterführungen in Uelzen zu vermeiden“, heißt es von Seiten des „Metronom“.

Metronom ändert Züge für St. Pauli-Spiel in Hannover

Die Änderung betrifft bei der Anreise einzig die Verbindung ME82115 (Abfahrt in Hamburg um 8.57 Uhr, Ankunft in Hannover um 11.15 Uhr). Bei der Rückreise werden die Züge, die um 15.40 Uhr (ME82880), 16.40 Uhr (ME82832) und 17.40 Uhr (ME82884) im Hauptbahnhof in Hannover in Richtung Hamburg abfahren, entsprechend angepasst und auf sieben Waggons aufgestockt werden, um mehr Menschen mit nach Hamburg transportieren zu können.

Darüber hinaus kündigte die Verkehrsgesellschaft an, in den betroffenen Zügen ein zusätzliches Sicherheitspersonal einsetzen zu wollen. „Wir werden den Reiseverkehr genau beobachten, um bei eventuellen Zwischenfällen schnell reagieren zu können“, heißt es in der Mitteilung. Sollte es zu Zwischenfällen mit St. Pauli-Fans kommen, werde man die Züge gegebenenfalls auch anhalten. „Diese Gelb-Rote Karte möchten wir vermeiden“, teilt „Metronom“ mit.

Bei der Partie in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover hofft der FC St. Pauli, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ein Sieg wäre für die Kiezkicker ein großer Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga.