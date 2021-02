Reis lobt Schultz: Bochum-Trainer „felsenfest“ von St. Paulis Klassenerhalt überzeugt

Sie kennen sich schon lange. Bereits zu Nachwuchstrainer-Zeiten duellierten sich Thomas Reis (damals beim VfL Wolfsburg) und Timo Schultz, beide waren vor Beginn der vorigen Saison Kandidaten bei Holstein Kiel. Und man schätzt sich offenbar sehr, denn der Bochumer Coach outete sich nach dem 3:2-Erfolg seiner Mannen als St. Pauli-Sympathisant.

Die Worte waren warm und sie klangen nicht gekünstelt. „Ich persönlich – und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier sitze – mag diesen Verein unheimlich“, erklärte Thomas Reis am späten Donnerstagabend am Millerntor. „Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Mannschaft, wenn sie so mit der Art und Weise vom Timo weiterspielt, das Ziel Klassenerhalt definitiv erreicht. Dafür wünsche ich alles Gute und drücke aus Bochum definitiv die Daumen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Buballas bitterer Doppelpack



Ein Zuspruch dieser Art, so lieb er auch gemeint ist, kann bisweilen von den Adressaten auch als Mitleidsbekundung aufgefasst werden. Doch eine solche hat man auf dem Kiez aktuell nicht nötig, auch wenn man gegen den VfL feststellen musste, dass die Bäume zwar weiter wachsen, nur eben nicht in den Himmel.



Timo Schultz überzeugt: St. Pauli ist auf einem guten Weg



„Die Jungs waren enttäuscht und sauer“, wusste Timo Schultz über den Gemütszustand seiner Schützlinge zu berichten. „Und dass wir uns über ein 2:3 gegen Bochum ärgern, zeigt ja auch, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Am Ende sei Bochum schlicht „eine Nummer zu gut“ gewesen.