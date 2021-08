Regensburg: St. Pauli 3:0 : Die Kiezkicker ohne Chance

Am letzten Spieltag der Saison verliert der FC St. Pauli mit 3:0 gegen Regensburg. Die Kiezkicker haben es heute über die 90 Minuten nicht geschafft sich zwingende Chancen rauszuspielen. So war es dann George (14.) der, nach einem Ausrutscher von Zander, zum 1:0 für den Jahn trifft. Kurz vor der Pause (43.) konnte Regensburg sogar nochmal überraschend erhöhen. Nach der Pause kam St. Pauli dann zunächst besser in die Partie, scheiterte jedoch zu oft am letzten Pass. Stolze machte dann in der 65. Minute den Deckel drauf. Kurz vor Schluss (83.) sah Buballa dann noch die gelb-rote Karte.

In der 14. Minute trifft George nach einem Querpass von Stolze auf das leere Tor. Zuvor war Zander unglücklich ausgerutscht. Der Kiezkicker hatte den Ball eigentlich sicher.

Kurz vor der Pause (43.) kann Regensburg erhöhen. Schneider spielt einen starken Ball in Richtung Albers, der frei vor Stojanovic zum Abschluss kommt. Der Schlussmann der Kiezkicker ist zwar noch leicht dran, kann den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern.

Der Regensburger Stolze bekommt den Ball im Strafraum und setzt diesen mit dem Innenrist in die linke Ecke (65.). Der Jahn sorgt mit dem 3:0 recht früh für die Entscheidung in diesem Spiel.

Das Spiel zum Nachlesen!

Abpfiff!

90 + 2 Min Lattenschuss für Regensburg! Hain nimmt den Ball aus 16 Metern direkt und knallt ihn an die Latte. Das war um ein Haar das 4:0.

90. +1 Min Reginiussen kommt nochmal für die Nachspielzeit. Der Norweger beendet seine Karriere und kommt nun für Burgstaller auf den Platz.

90. Min Im Abstiegskampf wäre Braunschweig durch eine Niederlage gegen den HSV direkt abgestiegen. Osnabrück derzeit in der Relegation.

88. Min Kiel liegt im Aufstiegskampf mit 2:3 gegen Darmstadt hinten. Greuther Fürth liegt mittlerweile 3:2 in Führung, sodass Kiel momentan in die Relegation müsste.

86. Min Die Luft scheint jetzt bei St. Pauli raus zu sein. Regensburg nochmal mit einer Gelegenheit zum 4:0. Der Jahn scheint näher am vierten Tor, als St. Pauli an ihrem ersten Treffer.

84. Min Wechsel bei Regensburg: Albers und Schneider verlassen den Platz. David Otto und Calsikaner kommen neu in die Partie.

83. Min Die Kiezkicker nur noch zu zehnt! Bitter für St. Pauli. Buballa bekommt die zweite gelbe Karte in diesem Spiel und muss das Feld verlassen. Im Zweikampf kommt der Verteidiger einfach zu spät. Vertretbare Entscheidung.

82. Min Ecke für St. Pauli, die jedoch für keine Gefahr sorgt.

80. Min St. Pauli weiß nicht viel mit dem Ball anzufangen. Der letzte Pass funktioniert hier heute überhaupt nicht. So kann keine Torgefahr entstehen.

79. Min Dittgen versucht einen Flanke auf Makienok zu spielen, die allerdings in den Armen von Torhüter Meyer landet.

77. Min Regensburg versucht den Ball laufen zu lassen und das Spiel hinter sich zu bringen.

75. Min Die Schlussviertelstunde bricht an und es sieht nicht gut aus für St. Pauli. Die Kiezkicker tuen sich schon schwer überhaupt auf das Tor zu schießen, geschweigedenn hier drei Treffer noch zu erzielen.

73. Min Jetzt vielleicht mal über eine Standardsituation. Zalazar versucht den Ball vom rechten Halbfeld per Freistoß in den Strafraum zu bringen. Die Kugel ist allerdings zu lang und segelt ins Aus.

72. Min Doppelwechsel bei Regensburg: George und Stolze gehen runter. Vrenezi und Beste sind neu auf dem Feld.

70. Min Der nächste Regensburger auf dem Boden. George bleibt nach einem Zweikampf mit Zalazar liegen.

68. Min Regensburg-Keeper Meyer wird auf dem Platz behandelt. Der Torwart ist mit dem eigenen Verteidiger Nachreiner zusammengeprallt. Deswegen jetzt hier eine etwas längere Unterbrechung.

​66. Min Wechsel bei den Kiezkickern: Kyereh und Paqarada verlassen den Platz. Neu kommen Makienok und Dittgen.

66. Min Stolze mach vermutlich den Deckel drauf. Der Regensburger bekommt den Ball im Strafraum und setzt diesen mit dem Innenrist in die linke Ecke. Das wird jetzt hier richtig schwer für St. Pauli.

65. Min Tor für Regensburg!

64. Min Stolze mal wieder mit einem Abschluss für die Regensburger. Der Ball geht jedoch an das Außennetz.

63. Min In Bochum steht es mittlerweile 1:1 gegen Sandhausen.

62. Min St. Pauli läuft hier die Zeit davon. Die Kiezkicker können momentan einfach keine Torchancen kreieren.

60. Min Fürth könnte mit einem Unentschieden auf Platz zwei rutschen. Die Fürther liegen jedoch momentan mit 1:2 gegen Düsseldorf hinten.

60. Min Darmstadt hat die Partie in Kiel mittlerweile gedreht und führt mit 2:1.

59. Min Wechsel bei Regensburg: Oliver Hein kommt für Max Besuschkow.

58. Min Auch in der zweiten Hälfte findet hier nur wenig in den Strafräumen statt. Sehr viel passiert hier im Mittelfeld.

57. Min George steckt durch auf Stolze, doch Paqarada passt auf und kann dazwischengehen. Stolze wäre hier frei durch gewesen.

56. Min Positionsgetreue Wechsel bei den Kiezkickern.

55. Min Jetzt der Wechsel bei St. Pauli: Buchtmann kommt für Becker und Wieckhoff für Zander.

54. Min Kyereh legt den Ball nach einer Flanke mit der Brust auf Zalazar ab, der direkt abschließt. Meyer kann jedoch sicher parieren. Der Ball ist zu unplatziert.

52. Min Bei St. Pauli machen sich Buchtmann und Wieckhoff für einen Wechsel bereit.

50. Min Die Kiezkicker kommen etwas besser in die zweite Hälfte als Regensburg. 80 Prozent Ballbesitz in der zweiten Hälfte bislang für die Truppe von Timo Schultz. Eine Torchance sprang dabei allerdings noch nicht heraus.

48. Min St. Pauli bekommt die zweite gelbe Karte. Dzwigala stoppt einen Regensburger-Konter mit einem Trikotzupfer. Taktisches Foul.

47. Min Für Regensburg sieht es im Kampf gegen die Relegation sehr gut aus. Eine 2:0-Führung im Rücken und Sandhausen liegt weiterhin mit 0:1 hinten.

46. Min Keine Wechsel zur zweiten Halbzeit.

46. Min Dieses Mal stößt St. Pauli an. Können die Kiezkicker die Partie noch drehen?

Es geht wieder los!

– In der ersten Hälfte ging für St. Pauli zu wenig im Spiel nach vorne und so war es Regensburgs George, der in der 14. Minute zum 1:0 traf. Zander ist unmittelbar vor dem Treffer unglücklich ausgerutscht, sodass Stolze den Ball nur noch quer legen musste. Kurz vor der Pause dann wie aus dem Nichts das 2:0 für die Gastgeber. Nach starkem Zuspiel von Schneider war es Albers, der den Ball an Stojanovic vorbei ins Netz legte. St. Pauli muss in der zweiten Hälfte noch mehr nach vorne werfen, damit die Partie noch einmal spannend wird. In 15 Minuten geht es weiter!

Halbzeit!

45. Min Jetzt muss von St. Pauli mehr kommen, wenn hier heute noch was gehen soll.

44. Min Schneider mit einem starken Ball in Richtung Albers, der frei vor Stojanovic zum Abschluss kommt. Der Schlussmann der Kiezkicker ist zwar noch leicht dran, kann den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern.

43. Min Tor für Regensburg! 2:0.

42. Min Sehr viel findet in dieser Phase des Spiels im Mittelfeld statt.

40. Min Nächste Ecke für Regensburg. Albers kommt erneut an den Ball, aber ohne Druck geht die Kugel neben das Tor von Stojanovic.

38. Min St. Pauli könnte mit einem Sieg auf Platz acht rutschen. Dafür muss hier allerdings deutlich mehr im Spiel nach vorne passieren.

36. Min Regensburg stellt St. Pauli hier bisher sehr gut. Immer wieder scheitern die Kiezkicker an der bislang starken Defensive des Jahn.

35. Min Noch immer keine weitere große Tormöglichkeit für St. Pauli. Vor dem Kasten der Regensburger passiert einfach bisher zu wenig.

34. Min Die Kiezkicker wären bei dem jetzigen Stand auf Platz zehn in der Schzlusstabelle.

33. Min Somit wäre Sandhausen momentan in der Relegation.

32. Min Bochum geht gegen Sandhausen mit 1:0 in Führung.

30. Min Regensburg mit einem Ball von George auf Albers, der fast völlig frei vor dem Tor der Kiezkicker zum Abschluss kommt. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Abseits.

29. Min Die Truppe von Trainer Timo Schultz macht wieder etwas mehr. Kyereh lässt zwei Regensburger stehen und schließt von der Strafraumgrenze ab. Der Ball ist jedoch zu zentral und somit kein Problem für Meyer.

28. Min St. Pauli nun auch mit der ersten Ecke.

27. Min Greuther Fürth liegt gegen Düsseldorf mit 0:1 hinten. Osnabrück trifft in Aue und führt auch dort mit 1:0.

25. Min Zweiter Eckball für Regensburg. Kyereh kann zunächst klären, doch Regensburg setzt nach und Wegesser flankt auf Albers, der auch mit dem Kopf an den Ball kommt. Der Ball landet jedoch deutlich über dem Gehäuse von Stojanovic.

23. Min Momentan kommt zu wenig von den Kiezkickern. Regensburg ist präsent in den Zweikämpfen, kann aber auch im Spiel nach vorne für wenig Gefahr sorgen.

21. Min Buballa bekommt nach einem Zweikampf im Mittelfeld die dritte gelbe Karte der Saison.

20. Min Kiel führt mit 1:0 gegen Darmstadt, wäre momentan direkt aufgestiegen.

19. Min St. Pauli bisher nur mit einer echten Gelegenheit durch Burgstaller. Bislang geht nach vorne zu wenig für die Kiezkicker.

18. Min Osnabrück steht in der Livetabelle auf dem Relegationsplatz und Braunschweig wäre direkt abgestiegen.

17. Min Bei diesem Spielstand wäre Regensburg sicher gerettet.

15. Min Ganz bitter für St. Pauli. Zander will den Ball im Strafraum klären und rutscht am Fünfer weg. Regensburgs Stolze nimmt den Ball an sich und muss ihn nur noch quer legen, sodass Jann George ihn nur noch über die Linie drücken muss.

14. Min Tor für Regensburg! George trifft zum 1:0.

13. Min Fast due Führung für Regensburg! Albers köpft den Ball nach der Hereingebe an den Pfosten und Schneider kann den Ball aus knapp 8 Metern auf den Kasten bringen. St. Pauli kann den Ball jedoch auf der Linie klären.

12. Min Regensburg nun mit einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld.

11. Min In der Blitztabelle bleibt Regensburg momentan 14. Auf den anderen Plätzen bei Sandhausen und Osnabrück steht es noch 0:0.

10. Min St. Pauli jetzt mehr in der Hälfte von Regensburg. Die Kiezkicker versuchen es spielerisch zu lösen. Nach einem Kurzpassspiel landet der tiefe Ball von Becker jedoch im Aus.

8. Min Burgstaller mit der Riesen-Chance! Marmoush spielt auf den völlig freien Burgstaller, der abschließen könnte, jedoch einen Schlenker zu viel macht, sodass der Keeper von Regensburg Meyer den Ball wegschlagen kann.

7. Min St. Pauli jetzt mit einem langen Ball von Ziereis auf Burgstaller, der zu Becker spielt. Becker flankt in die Mitte, kann jedoch niemanden erreichen.

Anpfiff!

– Schiedsrichter der Partie ist Dr. Martin Thomsen.

– Jahn Regensburg beginnt mit dieser Elf: Meyer – Saller, Nachreiner, Kennedy, Wekesser – Besuschkow, Gimber – Schneider, George, Stolze – Albers

– Die Aufstellungen sind da! St. Pauli geht mit dieser Elf in das letzte Spiel der Saison: Stojanovic – Zander, Dzwigala, Buballa, Paqarada – Ziereis – Becker, Zalazar – Kyereh – Burgstaller, Marmoush

– Ein Wechsel in der Startformation der Kiezkicker steht bereits fest. Dejan Stojanovic wird wieder für Dennis Smarsch zwischen den Pfosten stehen.

– Außerdem erwartet Timo Schultz gegen die abstiegsbedrohten Regensburger einen „heißen Tanz“. Der Coach: „Wir müssen körperlich dagegen halten, aber auch unser spielerisches Element auf den Platz bringen, dann können wir ihnen wehtun.“

– St. Pauli-Trainer Timo Schultz sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Langfristig gesehen macht sich ein siebter Platz besser als ein Zehnter. Nach der Ausgangslage im Winter hätte aber jeder den Zehnten unterschrieben. Wir streben den Siebten an, müssten einen 10. Platz aber zähneknirschend akzeptieren.“

– Für den Jahn aus Regensburg geht es hingegen ums nackte Überleben. Die Regensburger stehen derzeit auf Platz 14 und könnten bei einer Niederlage auf einen Relegationsplatz abrutschen.

– Für St. Pauli stellt sich die Frage wie die Endplatzierung aussehen wird. Die Kiezkicker können noch Tabellensiebter werden oder aber auf Rang zehn abrutschen.

– Moin und Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker am 34. Spieltag! Der FC St. Pauli reist heute zum Jahn Regensburg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.