Man sollte meinen, dass allen, die ihr Fan-Herz an den FC St. Pauli verlieren, die Grundwerte des Vereins geläufig sind. Dass sie sich mit einem Klub verquicken, der klare Kante bezieht gegen jede Form der Diskriminierung, gegen Sexismus und Rassismus. Dem ist aber leider nicht so. Beim letzten Heimspiel gegen den SC Paderborn gab es einen Vorfall, der traurig und nachdenklich stimmt.

Irgendwann im Verlauf der ersten Hälfte fielen zwei ältere Herrschaften, die eindeutig der St. Pauli-Seite zugeordnet werden konnten, auf der Haupttribüne äußerst negativ aus dem Rahmen, als sie einen Paderborner Spieler übelst rassistisch beleidigten. Dies blieb natürlich seitens der umsitzenden Personen nicht ohne Reaktion.

Doch das Duo, übrigens keine Dauerkarten-Inhaber, zeigte nicht die Spur von Einsicht, so dass sich die Situation hochschaukelte. Am Ende musste die Security gerufen werden, die die beiden Männer schließlich des Millerntors verwies. Und das werden sie so schnell auch nicht wieder betreten, denn der Verein erteilte beiden ein Stadionverbot.

Unterm Strich bleibt – bei aller völlig berechtigten Verurteilung der Missetäter – vor allem kleben, dass sich die anderen Menschen komplett richtig verhalten haben, indem sie sich klar gegen Rassismus positionierten und den Vorfall auch der Polizei meldeten, wie diese gegenüber der MOPO bestätigte: „Nachdem bereits eine Zeugin dort anwesende Einsatzkräfte angesprochen und über den Sachverhalt informiert hatte, stellten die Beamtinnen und Beamten die Identität der Tatverdächtigen fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. Die 60 und 61 Jahre alten Männer (beides Deutsche) wurden im Anschluss entlassen und gingen aus dem Stadion. Die Ermittlungen werden beim Staatsschutz (LKA 73) geführt und dauern an.“

