Prügel-Skandal bei den Amateuren! So reagiert St. Pauli auf den Vorfall

Beim FC St. Pauli hat eine Gewalttat im Amateur-Bereich für Aufregung und Betroffenheit gesorgt. Ein Spieler von St. Pauli III hatte am vergangenen Wochenende im Topspiel der Bezirksliga Nord gegen den HFC Falke einen gegnerischen Spieler mit einem brutalen Faustschlag ins Gesicht schwer verletzt. Die herbeigerufene Polizei ermittelt.

Was war passiert? Nach einem Foulspiel in der 30. Minute hatte es eine Rudelbildung an der Eckfahne gegeben. St. Pauli-Spieler Alberto G. schlug dabei Falkes Ersatzspieler Hendrick E. nieder, der sich dort gerade mit Mitspielern warmmachte. Nach Angaben seines Vereins erlitt das Opfer eine Fraktur der Augenhöhle, eine Gehirnerschütterung und muss wohl operiert werden. Der Spieler hat Strafanzeige gegen den Täter gestellt. Das Spiel wurde nach längerer Unterbrechung fortgesetzt. Falke siegte 3:0.

St. Pauli will mit allen Beteiligten sprechen

„Der FC St. Pauli tritt für einen fairen sportlichen Wettstreit ein. Wir verurteilen übergriffiges Verhalten und Gewalt – unabhängig davon, ob gegen Spieler*innen unserer jeweiligen sportlichen Gegner oder gegen unsere eigenen“, erklärte der FC St. Pauli in einer Stellungnahme gegenüber der MOPO. „Den Vorfall vom Wochenende arbeiten wir derzeit auf, wollen aber erst mit den Beteiligten sprechen. Wir wünschen dem Falke-Spieler auf jeden Fall alles erdenklich Gute und schnelle Genesung.“

Am Montag gab es ein Gespräch mit Verantwortlichen der Amateure auf der Geschäftsstelle des Kiezklubs, das aus terminlichen Gründen erst am späten Nachmittag stattfinden konnte.