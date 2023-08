Pokal-Kracher am Millerntor! St. Paulis Frauen hoffen auf Rekord-Spiel gegen den HSV

Das nächste Derby ist weiblich! Nach ihrem Sieg im Elfer-Krimi gegen Magdeburg zogen St. Paulis Fußballerinnen in der zweiten Pokalrunde ausgerechnet den HSV. Ein Topspiel, welches vor einer passenden Kulisse steigen wird. Denn der Pokal-Kracher findet definitiv am Millerntor statt. Das gab der Kiezklub am Donnerstag bekannt.

Die Rauten-Kickerinnen haben sich durch ihren Zweitliga-Aufstieg den Regionalliga-Duellen mit St. Pauli entzogen. Nun das Wiedersehen im DFB-Pokal. „Derbys haben immer ihre Reize, vor allem im Pokal“, freut sich Francis Wernecke aus der Abteilungsleitung Frauen- und Mädchenfußball, die „unfassbar stolz aufs Erreichen der zweiten Runde“ ist.

Letzte Derbys in der Regionalliga gewann der HSV knapp

Der HSV ist Favorit. Aber: In den letzten Derbys auf dem Kunstrasen vorm Millerntor-Stadion ging es knapp zu. Im März 2022 verlor St. Pauli 0:1, im September 2022 mit 1:2. „Der HSV hat sich gut für die Zweite Liga aufgestellt“, kalkuliert Wernecke, „aber auch wir haben bewiesen, dass wir Spiele erfolgreich gestalten können“.

Das Derby findet in der Männer-Länderspielpause am 9., 10. oder 11. September am Millerntor statt. St. Pauli führte seit der Auslosung Gespräche mit „Beteiligten, Behörden und Verbänden“, wie sie in einer Pressemitteilung erklärten. Und nicht einmal 48 Stunden später konnte der Kiezklub die frohe Botschaft dann vermelden.

Millerntor ist wegen der Männer-Länderspielpause frei

„Weitere Einzelheiten zu dem Spiel stehen noch nicht fest“, teilte St. Pauli mit. „Alle Fragen zu einer möglichen Live-Übertragung, zum Ticketing und dem genauen Spieltermin werden derzeit geprüft und mit allen Beteiligten abgestimmt. Details sollen so bald wie möglich veröffentlicht werden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bittere Tränen bei Australien: England zerstört WM-Traum der Matildas

Klar ist aber: Nun haben die Braun-Weißen sogar die Möglichkeit, einen Publikumsrekord für Frauenfußball in der Hansestadt zu erreichen. Im Oktober 2011 kamen 12.183 Zuschauer:innen zum Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden ans Millerntor. In wenigen Wochen kann dieser Bestwert geknackt werden.