Personal-Alarm in St. Paulis Defensive: Neue Rolle für Abwehrchef Wahl

Die Gründe für die Niederlage seien offensichtlich gewesen, die Analyse deshalb klar und die Stimmung somit „durchweg positiv“: So beschrieb Hauke Wahl die Woche nach der Pleite auf Schalke. Für ihn persönlich hat das Spiel dennoch Konsequenzen.

Es hat gepasst zu diesem verkorksten Abend: Gegen Schalke verletzte sich Eric Smith schon früh am Adduktor, wird mindestens mal für die kommenden beiden Spiele fehlen. Wahl dürfte seine Rolle im Abwehrzentrum gegen Hertha BSC am Sonntag übernehmen.

Wahl lobt seinen St. Pauli-Abwehrkollegen Smith

„Eric ist einer der besten Spieler der Liga. Wenn so einer wegfällt, tut das natürlich weh“, weiß Wahl um die Bedeutung des Schweden, ist aber bereit, in jene Rolle zu schlüpfen, die er auch schon in der Hinrunde gegen Paderborn (2:2) und Elversberg (2:0) einnahm: „Ich spiele da, wo die Mannschaft mich braucht. Wenn der Trainer mich am Wochenende auf dieser Position sieht, spiele ich es gerne. Dann versuche ich mein Bestmögliches zu geben, damit wir am Ende erfolgreich sind.“

Wahl als nomineller, Adam Dzwigala als personeller Smith-Ersatz – darauf deutet vieles hin. „Er ist ein extrem professioneller Typ und total verlässlich. Das ist für die Mannschaft unfassbar wichtig“, sagt Wahl über den Polen. Gegen Berlin erwartet die neu formierte Abwehr, die wie gewohnt durch Karol Mets komplettiert wird, direkt eine harte Bewährungsprobe. Mit Wahl in der Chefrolle.