Paqarada schaut in die Schweiz: CAS äußert sich zu Kölner Transfersperre

Im Transferstreit um den aktuell gesperrten Kölner U19-Fußballer Jaka Cuber Potocnik wird es keine zeitnahe Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS geben. Der CAS teilte am Montag mit, dass er zu „gegebenem Zeitpunkt“ entscheiden werde, ob er die vom Fußball-Weltverband FIFA gegen den Bundesligisten 1. FC Köln verhängte Transfersperre provisorisch aufheben werde. Auch St. Paulis Leart Paqarada wird die Äußerungen interessiert zur Kenntnis nehmen.

Ljubljana macht Druck auf CAS

„Es ist derzeit nicht möglich, anzugeben, wann oder ob eine Anhörung stattfinden wird oder wann die endgültige Entscheidung getroffen wird“, hieß es in einer Mitteilung weiter. Vorerst hat die FIFA-Entscheidung gegen den FC somit Bestand. Zudem bestätigte der CAS den Eingang von Anträgen der drei involvierten Parteien. Neben dem Spieler Potocnik und dem FC hat auch Potocniks früherer Verein Olimpija Ljubljana das in Lausanne/Schweiz ansässige Schiedsgericht angerufen.

Die FIFA hatte den Kölnern Ende März für die kommenden beiden Transferperioden die Verpflichtung neuer Spieler untersagt. Grund ist der Transfer des damals 16 Jahre alten Slowenen Potocnik, der im Januar 2022 seinen Vertrag bei Ljubljana einseitig aufgelöst hatte und ablösefrei nach Köln gekommen war. Die Slowenen warfen dem FC Anstiftung zum Vertragsbruch vor und klagten bei der FIFA.

Der FC und Potocnik klagen vor den CAS gegen Ljubljana und die FIFA, der slowenische Verein wiederum hat Anträge gegen den Bundesligisten und seinen früheren Jugendspieler gestellt.

Die bereits bekanntgegebene Verpflichtung Paqaradas, der in Köln den nach der Saison in den Ruhestand gehenden Jonas Hector als Linksverteidiger beerben soll, hängt also nach wie vor in der Schwebe.