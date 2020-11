Paderborn – St. Pauli 2:0: Liveticker: St. Pauli verliert verdient in Paderborn

Oh je, St. Pauli! Die schlimme Auswärtsserie geht weiter. Auch in Paderborn gelang es den Kiezkickern nicht, nach 630 Tagen den ersten Sieg außerhalb Hamburgs einzufahren. Durch Treffer von Denis Srbeny (39.) und Chris Führich (56.) behielten die Paderborner alle drei Punkte in ihrem Stadion. Während der Bundesliga-Absteiger nun vorerst auf den zweiten Platz vorgerückt ist, bleibt St. Pauli auf Tabellenplatz 17.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als ob die Jungs von Trainer Timo Schultz ein gutes Ergebnis mit ans Millerntor nehmen würden. In der ersten Halbzeit war St. Pauli klar besser als Paderborn, war aktiver, zielstrebiger und hatte die besseren Torchancen. Nach 20 Minuten bekam Rodrigo Zalazar die Riesen-Chance, per Elfmeter die Führung zu besorgen – und vergab.

In der 39. Minute war es dann Zalazar, der einen Elfmeter gegen St. Pauli verursachte. Denis Srbeny ließ sich das nicht nehmen und traf im Nachschuss zum 1:0 für Paderborn. Zuvor hatten sich die Gastgeber schwer getan, waren erst kurz zuvor erstmals wirklich gefährlich vor dem Tor von Robin Himmelmann aufgetaucht.

Nach der Halbzeitpause drehte sich das Spiel. Während St. Pauli plötzlich vieles von dem guten Auftritt der ersten 45 Minuten vermissen ließ, wurde Paderborn immer dominanter. Chris Führich erhöhte folgerichtig nach 56 Minuten auf 2:0. Danach spielte praktisch nur noch Paderborn. Boris Tashchy traf nach einer tollen Vorarbeit von Zander und Daschner zwar noch zum 1:2 (81.), stand dabei aber im Abseits – das Tor zählte nicht. In den Schlussminuten kam Paderborn noch zu weiteren Abschlüssen, scheiterte aber an Robin Himmelmann.

Die Paderborner bleiben damit in guter Form: Zum fünften Mal in Folge bleibt der Absteiger ungeschlagen, konnte dabei 13 von 15 möglichen Punkten einsammeln. Der FC St. Pauli dagegen bleibt weiter sieglos – ebenfalls im fünften Spiel am Stück.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+3 Abpfiff! St. Pauli unterliegt mit 0:2 in Paderborn.

90.+1 Nächster Eckstoß für St. Pauli – aber wieder kein Tor. Es geht weiter mit Abstoß für Paderborn.

90. Min Robin Himmelmann verhindert das 0:3! Der Schlussmann hält gut gegen Paderborns Owusu.

88. Min Letzter Wechsel bei Paderborn: Christopher Antwi-Adjei macht für Chima Okoroji Platz.

86. Min St. Pauli findet mittlerweile ins Spiel zurück und taucht wieder öfter im Paderborner Strafraum auf. Aber die ablaufende Zeit spricht gegen die Kiezkicker. Nur noch vier Minuten plus Nachspielzeit stehen auf der Uhr. Was geht hier noch für St. Pauli?

82. Min Boris Tashchy trifft! Aber das Tor zählt nicht! Christian Dingert nimmt das Tor wegen einer Abseitsposition zurück. Zuvor hatte Zander Daschner mit einem schönen Pass in die Schnittstelle angespielt, Daschner gab dann toll weiter auf Tashchy. Gutes Zusammenspiel der drei Joker in dieser Szene.

79. Min Auch Paderborn wechselt: Sebastian Vasiliadis ersetzt Svante Ingelsson, Prince Owusu Denis Srbeny.

78. Min Timo Schultz zieht die nächsten beiden Joker. Für Sebastian Ohlsson, Finn-Ole Becker und Daniel-Kofi Kyereh ist Schluss. Für sie sind Boris Tashchy, Luca Zander und Marvin Knoll nun dabei.

77. Min ... und der führt fast zum 0:3! Ohlsson verlängert den Freistoß beinahe ins eigene Tor.

76. Min Gelbe Karte für Christopher Avevor. Antwi-Adjei war einfach zu schnell für den Verteidiger. Es gibt Freistoß von der linken Seite.

74. Min Die nächste Chance auf den Anschlusstreffer? Daniel-Kofi Kyereh taucht plötzlich frei vor dem Paderborner Tor auf! Allerdings steht der Stürmer dabei deutlich im Abseits.

72. Min Wer hat eine durchbrechende Idee bei St. Pauli? Simon Makienok ist es nicht – der Däne setzt eine Hereingabe von Sebastian Ohlsson weit über das Tor.

69. Min Nun wechseln die Gastgeber: Marco Terrazzino kommt für Julian Justvan, Kai Pröger ersetzt Chris Führich.

68. Min Antwi-Adjei setzt sich ein weiteres Mal auf der rechten Seite durch und kommt zum Abschluss. Robin Himmelmann ist aber sicher zur Stelle.

66. Min Die beiden Gegentore zeigen Wirkung. St. Pauli hat kaum noch Ideen und findet nur noch selten einen Weg in den Strafraum der Gastgeber. Nur einen Abschluss hat es bisher in der zweiten Hälfte für die Kiezkicker gegeben – bei Paderborn sind dagegen schon acht Schüsse verzeichnet.

64. Min Eine Ecke für St. Pauli. Daschner schlägt den Ball von rechts in den Strafraum, findet dort allerdings keinen Mitspieler. Paderborn versucht direkt einen Konter, aber Buballa passt auf.

62. Min Doppelwechsel bei St. Pauli: Lukas Daschner und Afeez Aremu sollen nun helfen, das Ergebnis noch zu drehen. Für sie sind Maximilian Dittgen und Rodrigo Zalazar vom Platz gegangen.

61. Min Paderborns Collins bringt Kyereh zu Boden – Gelbe Karte.

60. Min Fast das 0:3 gegen St. Pauli – nach einer Ecke von Justvan braucht es eine Gemeinschaftsaktion auf der Torlinie, um einen höheren Rückstand gerade noch zu verhindern.

56. Min Paderborn nutzt seine Effektivität erneut gnadenlos aus. Chris Führich bringt die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Völlig freistehend trifft Führich, die Vorlage kommt von Dennis Srbeny. Keine Chance für Robin Himmelmann, das Gegentor noch zu verhindern. Welche Antwort findet St. Pauli jetzt?

56. MinTor für Paderborn!



53. Min Simon Makienok versucht es jetzt per Fallrückzieher nach einer Dittgen-Flanke. Ins Tor fällt der Ball aber nicht. Die Abschlüsse bleiben nicht präzise genug

50. Min Überzahl jetzt auf der rechten Seite für Paderborn. Antwi-Adjei kann nach einem Pass von Justvan unbedrängt flanken, wird nicht angegriffen – findet allerdings nur Robin Himmelmann, der den Ball wegfaustet.

48. Min Daniel Buballa startet einen Vorstoß auf der linken Seite, findet dort Maximilian Dittgen. Der sieht gegen Johannes Dörfler allerdings kein Durchkommen – es gibt Abstoß für Paderborn.

46. Min Weiter geht's in Paderborn.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Zur Pause liegt St. Pauli in Paderborn mit 0:1 hinten. Nach dem Verlauf der ersten Halbzeit ist das ein unglücklicher Zwischenstand, denn die Kiezkicker waren über weite Strecken das gefährlichere und zielstrebigere Team. Besonders Rodrigo Zalazar dürfte sich ärgern, hat er doch zunächst einen Elfmeter verschossen und dann selbst einen verursacht. Das offensiv durchaus gefällige Spiel macht Mut für die zweiten 45 Minuten – verloren ist für die Mannschaft von Timo Schultz jedenfalls noch nichts.

45. Min Halbzeit in Paderborn!

45. Min Gelbe Karte für Daniel-Kofi Kyereh nach einem Foul an Svante Ingelsson.

44. Min Starke Aktion von Kevin Lankford! Der 22-Jährige kommt nach einem schönen Solo-Lauf zum Abschluss. Keeper Zingerle kann den Ball aber zur Ecke wegfausten.

40. Min Den Elfmeter von Dennis Srbeny kann Robin Himmelmann noch halten. Beim Nachschuss von Srbeny hatte der St. Pauli-Keeper aber keine Chance mehr – unglücklicher Rückstand für St. Pauli.

40. Min Tor für Paderborn!



39. Min Elfmeter für Paderborn! Zalazar stieg zu hart gegen Ingelsson ein, traf im Zweikampf zwar auch den Ball, aber vor allem seinen Gegenspieler.

36. Min Jetzt hat auch Paderborn seine Duftmarke vor dem Tor von Robin Himmelmann gesetzt. Nach einigem Gewusel im Strafraum bringt erst Srbeny den Ball nicht ins Tor, dann trifft Justvan den Pfosten.

33. Min Paderborn kommt nach etwas mehr als einer halben Stunde zwar auf 74 Prozent Ballbesitz – wirklich gefährlich sind die Gastgeber aber noch nicht. St. Pauli hat deutlich mehr Ideen, kommt schon auf fünf Abschlüsse.

29. Min Nächste Mega-Chance für die Kiezkicker, aber wieder kein Tor! Zalazar schlägt einen langen Ball nach vorne, wo Kyereh lauert. Der legt das Spielgerät noch einmal ab auf Makienok – aber Schonlau ist einen Ticken schneller und kann gerade noch klären.



27. Min Erneute Großchance für St. Pauli. Ohlsson setzt sich auf Rechts durch, flankt und findet Kyereh. Der setzt aus 11 Metern zum Volley an – und scheitert an Paderborns Schlussmann.

25. Min Die erste Halbzeit ist zur Hälfte vorbei. Dass St. Pauli nur auf Platz 17 steht, lässt sich im Spiel nicht erkennen. Die Kiezkicker machen viel Druck auf Paderborn, kommen immer wieder zu gefährlichen Vorstößen.

21. Min Aber kein Tor! Zingerle hält den Elfmeter von Rodrigo Zalazar, der den Ball halbhoch rechts im Tor unterbringen wollte.

20. Min Elfmeter für St. Pauli! Paderborns Ingelsson berührte den Ball nach einem Kopfball von Simon Makienok mit der Hand. Christian Dingert lässt das Spiel zunächst weiterlaufen, bekommt dann aber einen Hinweis vom Video-Assistenten.

16. Min Gefährliche Chance für die Gastgeber: Antwi-Adjei setzt sich auf der rechten Seite gegen Buballa und Ohlsson durch, wird da gar nicht richtig angegriffen. Sein Schuss rutscht knapp am Tor vorbei ins Aus.

12. Min Fast das 1:0 für St. Pauli! Lankford kann von der rechten Seite ziemlich frei in den Strafraum flanken. Maximilian Dittgen kommt zwar an den Ball, trifft diesen aber nicht sauber – Abstoß.

9. Min Erste kleine Chance für St. Pauli! Nach einem Einwurf von Dittgen flankt Kyereh in den Strafraum. Ohlssons Schuss wird durch Makienok abgeblockt, Kyereh versucht noch nachzusetzen, aber Paderborns Keeper Zingerle kommt schneller an den Ball.

6. Min Beide Mannschaften rücken in der Verteidigung immer wieder bis an die Mittellinie vor, um dort den Ball zu erobern – und im besten Fall einen schnellen Konter zu starten.

4. Min Eines zeichnet sich schon früh ab: Beide Teams wollen direkt vorne drauf gehen und hohen Druck ausüben.

2. Min Es gibt den ersten Freistoß der Partie – für Paderborn. Führich tritt an, aber Avevor klärt die Hereingabe aus dem Strafraum.



1. Min Der Ball rollt in Paderborn!

Anpfiff!

- Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert. Ihm assistieren Benedikt Kempkes und Marcel Schütz. Vierter Offizieller ist Steven Greif.

- Paderborn-Trainer Steffen Baumgart erwartet heute ein enges Spiel: „Für mich ist das kein Duell zwischen dem Fünften und Siebzehnten. Ich habe viele Spiele von St. Pauli gesehen, die unentschieden ausgingen, aber hätten gewonnen werden können.“

- Damit beginnt bei Paderborn die gleiche Startelf, die vor der Länderspielpause Darmstadt 98 mit 4:0 schlagen konnte.

- Und so spielt Paderborn: Zingerle – Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins – Schallenberg – Justvan, Ingelsson – Führich, Srbeny, Antwi-Adjei.

- Im Vergleich zum 03: gegen den KSC gibt es damit vier Veränderungen: Marvin Knoll, Luca Zander, Leart Paqarada und Rico Bentalli sind raus, dafür dürfen James Lawrence, Christopher Avevor, Max Dittgen und Kevin Lankford spielen.

- So schickt Trainer Timo Schultz St. Pauli auf den Platz: Himmelmann – Buballa, Avevor, Lawrence, Ohlsson – Becker, Zalazar – Dittgen, Kyereh, Lankford – Makienok.

- Was erwartet Timo Schultz heute vom Gegner? Paderborn versuche, „schnellstmöglich nach vorne zu spielen, aggressiv nach vorne zu pressen und viel Tiefe anzubieten.“ Beide Teams sollen „mit viel Feuer und Leidenschaft spielen.“

- Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saison 2018/19 aufeinander. St. Pauli gewann damals beide Spiele: Am Millerntor gab es am 7. Spieltag ein 2:1, in Paderborn traf Alex Meier am 24. Spieltag beim 1:0-Sieg. Bis heute ist das der letzte St. Pauli-Sieg außerhalb Hamburgs.



- Allerdings trennen beide Mannschaften nur vier Punkte. St. Pauli könnte mit einem Sieg auf den achten Platz springen, Paderborn sogar auf einen Aufstiegsplatz.

- Der Blick auf die Tabelle zeigt: St. Pauli reist als Tabellen-17. nach Paderborn, die nach sieben Spieltagen auf Platz Fünf stehen.

- Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli tritt heute beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn 07 an. Anpfiff ist um 13.00 Uhr.