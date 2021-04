Osnabrück schafft Wende : VfL verkürzt Rückstand auf St. Pauli - Rückschlag für Boll

In der 2. Liga boten sich St. Paulis Konkurrenten am Samstagmittag ein dramatisches Fernduell im Rennen um den Aufstieg. Überraschend gelang außerdem dem VfL Osnabrück gegen Karlsruhe der erste Sieg seit exakt drei Monaten.

Vor der Länderspielpause hatten die Niedersachsen mit 1:2 gegen St. Pauli verloren, ihren bisher letzten Sieg feierten sie am 3. Januar in Kiel. Am Samstag war es beim 1:0 beim Tabellenfünften Karlsruhe aus VfL-Sicht endlich wieder so weit. Den entscheidenden Treffer erzielte Christian Santos nach feiner Kombination im Strafraum (49.). Osnabrück zog damit in der Tabelle an Braunschweig vorbei, St. Paulis Vorsprung auf die Abstiegszone schmolz von zwölf auf neun Punkte.



Simon Zoller schießt Bochum gegen Kiel zum Sieg

Karlsruhe dürfte damit nichts mehr mit dem Aufstiegskampf zu tun haben. Anders sieht das bei Greuther Fürth aus. Die Franken siegten durch Maximilian Bauers Tor in der 90. Minute in Heidenheim und zogen vorübergehend am HSV vorbei auf Platz zwei.

Einen Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze musste Holstein Kiel mit Co-Trainer Fabian Boll einstecken. Bei ihrem Corona-bedingt ersten Spiel nach vier Wochen unterlagen die „Störche“ Spitzenreiter Bochum mit 1:2. Spieler des Spiels: Simon Zoller.



Simon Zoller schoss Bochum per Doppelpack zum Sieg gegen Kiel. imago images/foto2press Foto:

Der Angreifer traf früh nach einem starken Ballgewinn der Bochumer zur Führung (6.), nach einer Stunde stibitzte er Simon Lorenz den Ball und schoss zum 2:0 ein. Kiels Kapitän Alexander Mühling verkürzte per Elfmeter (81.) – zu spät.