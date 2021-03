Osnabrück – St. Pauli 1:2: Konterstarke Kiezkicker zittern sich zum Auswärtssieg

Lange dominierte St. Pauli – dann musste doch noch gezittert werden. Am Ende triumphierten die Kiezkicker aber mit 2:1 in Osnabrück und machen einen gewaltigen Schritt zum Klassenerhalt. Vor allem das Offensiv-Trio um Burgstaller, Kyereh und Marmoush hat daran viele Aktien.

Vom Anstoß weg bestimmte St. Pauli das Spielgeschehen an der Bremer Brücke. Rodrigo Zalazar brauchte nur drei Minuten, um per Fallrückzieher an die Latte das erste Highlight zu setzen. Guido Burgstaller (25.) fehlte bei einem akrobatischen Abschluss das nötige Spielglück.



Erst nach einer knappen halben Stunde mischten auch die Gastgeber mit. Timo Beermann verfehlte kurz vor der Halbzeit nur knapp die Führung (42.), köpfte aus kurzer Distanz Zentimeter neben das Tor.



Osnabrück kam dann auch gut aus der Kabine – musste aber nach 51 Minuten einen Elfmeter gegen sich hinnehmen. Guido Burgstaller ließ nicht das nicht nehmen und traf.

Eine Viertelstunde später legte Omar Marmoush zum 2:0 nach (65.). Nach Pass von Daniel-Kofi Kyereh verlud der Ägypter erst zwei Gegenspieler und dann VfL-Keeper Kühn. Keine zwei Minuten später traf Marmoush schon wieder nach Kyereh-Vorlage – stand dabei aber knapp im Abseits.

Osnabrück steckte aber nicht auf. Marc Heider brachte den VfL sogar wieder zurück ins Spiel (79.). In der Schlussphase hatten die Gastgeber dann zumeist den Hut auf, fanden aber wenig Räume gegen St. Pauli. Am Ende blieb es beim 2:1 für die Kiezkicker, die jetzt 35 Punkte haben und 12 Zähler vor Osnabrück auf dem Abstiegs-Relegationsrang liegen.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+5 Min Und dann ist Schluss! St. Pauli gewinnt in Osnabrück!

90.+4 Min Letzte Chance für Osnabrück? Heider hält den Ball an der linken Strafraumkante, findet aber kein Durchkommen.

90.+3 Min Kleine Entlastung für St. Pauli. Kyereh erobert den Ball im Mittelfeld, legt direkt auf Matanovic ab. Der Youngster nimmt wiederum Dittgen mit, dessen Abschluss rechts am Tor vorbei geht.

90.+2 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90.+1 Min Nach einem Handspiel gibt's den nächsten Freistoß für den VfL. Knappe 25 Meter Distanz hat Kerk vor sich. Der schießt den Ball direkt in die Mauer, Osnabrück bleibt aber dran, kommt über Ajdini zum Nachschuß – und der kommt zentral auf Stojanovic.

90. Min St. Pauli kann sich für den Moment befreien, kommt über Paqarada nach vorne. Es gibt dann allerdings einen Freistoß für die Gastgeber.

88. Min Timo Schultz nimmt noch ein paar Sekunden von der Uhr. Igor Matanovic kommt für Guido Burgstaller auf den Rasen.

87. Min Osnabrück legt nach: Mit Sebastian Müller kommt ein weiterer Stürmer für Mittelfeldmann Ludovit Reis.

86. Min Beermann und Burgstaller bleiben nach einem harten Luftzweikampf am Boden liegen. Es geht aber für beide weiter.

85. Min Finden die Kiezkicker mit neuem Personal wieder zur Souveräntät? Nach dem 1:2 wirkte St. Pauli etwas ratlos, zog sich weit zurück und ließ Osnabrück etwas zu sehr gewähren

84. Min Timo Schultz reagiert und bringt drei neue Spieler. Dittgen, Wieckhoff und Aremu kommen für Marmoush, Zalazar und Becker.

82. Min Kommt Osnabrück hier doch noch zum Ausgleich? Die nächste Chance gibt es über einen Freistoß. Sebastian Kerk macht es direkt – aber der Ball geht weit über das Tor.

79. Min Tor für Osnabrück! Marc Heider bringt den VfL zurück! Der Joker spielt einen Doppelpass mit Christian Santos, bringt sich damit in gute Abschlussposition im Strafraum – und hebt den Ball mit links über Stojanovic hinweg hinter die Linie.

78. Min Ohlsson muss raus! Adam Dzwigala ist jetzt neu im Spiel.

77. Min Sebastian Ohlsson hat sich anscheinend verletzt, muss behandelt werden. Offenbar ist der Schwede im Rasen hängengeblieben.

74. Min St. Pauli gibt sich noch nicht zufrieden. Eine schöne Seitenverlagerung nimmt Marmoush links an, legt den Ball weiter auf Paqarada. Der Linksverteidiger schießt, trifft aber nur das linke Außennetz.

70. Min Ajdini trifft Zalazar am Knöchel – das gibt zurecht Gelb.

69. Min Mit Maurice Multhaup kommt ein weiterer Offensivakteur bei Osnabrück, dafür hat Lukas Gugganig früher Feierabend.

67. Min Schlag auf Schlag! Tor für St. Pauli, wieder Marmoush! Doch der Ägypter steht beim erneuten Zuspiel von Kyereh hauchdünn im Abseits – und Martin Thomsen nimmt das Tor auf Ansage von VAR Christian Dingert zurück.



65. Min ... das macht dafür jetzt Omar Marmoush! Tor für St. Pauli! Kyereh hat ein gutes Auge für seinen Mitspieler, der an der rechten Strafraumkante erst Gugganig und Beermann austanzt, dann Kühn verlädt und letztlich zum 2:0 einschiebt.

63. Min Eine St. Pauli-Ecke von der rechten Seite rutscht durch den ganzen Strafraum, kommt am langen Eck bei Kyereh an. Der könnte aus kurzer Distanz einköpfen – verpasst aber das 2:0!

62. Min Markus Feldhoff wechselt gleich dreifach: Mit Christian Santos kommt ein echter Knipser für Niklas Schmidt, Marc Heider ersetzt Kevin Wolze auf der linken Seite und Bryan Hennig ist positionsgetreu für Ulrich Bapoh auf dem Feld.

60. Min Lawrence will den Ball im Mittelfeld erobern, trifft aber Bapoh. Freistoß für den VfL.

58. Min Kurz darauf kommt Marmoush in ähnlicher Position zum Abschluss, aber erneut gewinnt Osnabrücks Keeper das Duell.

57. Min Becker erobert den Ball im Mittelfeld, Kyereh schnappt sich das Spielgerät und legt blitzschnell auf Burgstaller ab. Der Österreicher hält drauf, aber Kühn ist zur Stelle und verhindert das 2:0. Ecke.

54. Min Wie reagiert Osnabrück? Die Hausherren bekommen über die linke Seite zunächst einmal einen Freistoß. Kerk schlägt den Ball lang in den Strafraum – dann ertönt ein Pfiff. Abseits.

51. Min Was sagt VAR Dingert? Der Strafstoß steht! Guido Burgstaller läuft an... und trifft! TOR für St. Pauli!

50. Min Im direkten Gegenzug gibt's Elfmeter für St. Pauli! Trapp hat Marmoush unfair abgeräumt, sagt Schiri Thomsen!

49. Min Osnabrück präsentiert sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff etwas agiler als St. Pauli. Bapoh will Kerk mit einem Steilpass schicken, doch letzterer steht knapp im Abseits.

48. Min Beide Trainer haben in der Pause auf einen Wechsel verzichtet.

46. Min Weiter geht's! Osnabrück eröffnet die zweite Halbzeit.

Mutig und stürmisch kam St. Pauli in Osnabrück auf den Platz. Mit viel Ballbesitz und einem Fallrückzieher von Zalazar (3.) zeigten sich die Kiezkicker in den ersten 30 Minuten als absolut spielbestimmend. Nur die klaren Torchancen fehlten, um den durchaus gefälligen Auftakt zu veredeln. Dann meldeten sich auch die Hausherren im Spiel an, wagten sich langsam, aber sicher vor das Tor von Stojanovic. Von der dominanten Anfangsphase war zum Ende der ersten Halbzeit nur noch wenig zu sehen. Osnabrück hat sich gut ins Spiel gekämpft, ist in der Offensive gleichwertig. Beinahe hätte Beermann nach 42 Minuten für die Führung gesorgt. Das 0:0 geht absolut in Ordnung. in 15 Minuten geht's weiter.

45. Min Und dann ist Halbzeit in Osnabrück.

42. Min ... und die bringt Osnabrück fast nach vorne! Beermann köpft aus rund fünf Metern nur um Zentimeter links am Tor vorbei!

41. Min Langsam, aber sicher wird Osnabrück immer besser. Bapoh erobert im Mittelfeld einen schlampig gespielten Befreiungsschlag gegen Benatelli, legt rechts ab auf Kerk, und dessen Schlenzer kann Lawrence gerade eben noch zur Ecke klären.

39. Min Den Freistoß legt Kerk mit einem schnellen Kurzpass auf Schmidt ab. Der VfL-Zehner schießt – aber Stojanovic ist da! Ecke.

38. Min Jetzt gibt's die erste Gelbe Karte. Philipp Ziereis räumt Niklas Schmidt knapp außerhalb des Strafraums ab.

36. Min Mit einer starken Seitenverlagerung über gute 45 Meter könnte Osnabrück jetzt auf der linken Seite für Gefahr sorgen. Ulrich Bapoh nimmt die Kugel aber unsauber an, der Ball tropft ins Seiten aus.

35. Min Beide Mannschaften arbeiten reichlich, um hier gut im Spiel zu sein. Das zeigt auch die Foulstatistik: acht Stück hab es nach etwas mehr als einer halben Stunde schon. Die Gelbe Karte hat Martin Thomsen aber noch in der Tasche gelassen.

33. Min Bapoh räumt Ohlsson unglücklich ab. Den Freistoß tritt Zalazar aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum – und dort steht kein Braun-Weißer zum Einköpfen bereit.

31. Min St. Pauli tritt weiterhin dominant auf und bestimmt das Spielgeschehen weitgehend. Osnabrück wagt sich nun allerdings immer öfter nach vorne – die großen Chancen fehlen weiterhin.

29. Min Nächster Freistoß für Osnabrück. Kerk tritt aus rund 25 Metern aus dem linken Halbfeld an, aber der Schuss ist schwach und landet direkt wieder bei St. Pauli

27. Min Marmoush wackelt sich vor dem Strafraum an seinem Gegenspieler vorbei, legt ab auf den mitgelaufenen Ohlsson. Der Schwede will den Ball wieder zurücklegen, doch Osnabrücks Reis passt auf.

25. Min Im direkten Gegenzug erspielt sich St. Pauli die nächste gute Chance über die linke Seite. Paqarada flankt aus dem Halbfeld auf Burgstaller. Der Österreicher nimmt die Kugel an, dreht sich – und schießt über das Tor.

23. Min Gute Freistoßposition für Osnabrück jetzt nach einem Foul von Ziereis an Kerk. Schmidt legt sich den Ball aus knapp 20 Metern halblinks zurecht. Der Schuss landet aber in der Mauer, Zalazar klärt zur Ecke. Die wiederum kann Stojanovic einfach abfangen.

21. Min Kevin Wolze kann Omar Marmoush nur mit einem Foul stoppen. Es gibt einen Freistoß auf Strafraumhöhe an der rechten Seitenlinoe. Zalazar tritt an, schießt... Und Ulrich Bapoh klärt zur Ecke.

19. Min Immerhin kommen die Hausherren jetzt zu ihrer ersten halben Torchance. Zalazars Befreiungsschlag landet bei Wolze, der aus der Distanz abzieht – der Ball geht aber weit rechts am Tor vorbei.

18. Min Auffällig: Osnabrück weiß mit dem Ball sehr wenig anzufangen. Erst auf 40 Pässe kommen die Lila-Weißen – und nur 55 Prozent davon sind überhaupt angekommen. Die Passquote bei St. Pauli beträgt bis hierhin 87 Prozent.

16. Min Osnabrück gibt Guido Burgstaller viel Platz vor dem Strafraum. Der Österreicher zieht aus knapp 20 Metern halbrechts ab. Mit einem Tor wird der VfL zwar nicht bestraft, muss aber die nächste Ecke hinnehmen.

14. Min Es gibt danach noch eine weitere Ecke. St. Pauli setzt sich ein bisschen vor dem Osnabrücker Tor fest, ohne aber für die ganz große Gefahr zu sorgen. Die Hausherren können sich kaum befreien.

12. Min St. Pauli kommt jetzt über links. Kyereh erobert den Ball von Bapoh, steckt durch auf Paqarada, der lang durch den Strafraum chippt. Becker ist der Empfänger, zieht ab – aber ein Osnabrücker rutscht noch dazwischen, klärt zur Ecke.

10. Min St. Pauli beginnt das Spiel mit deutlichen Vorteilen. Die Kiezkicker kommen auf 62 Prozent Ballbesitz, hatten auch die bisher einzige Chance der Partie.

7. Min Stojanovic fängt eine Kopfballverlängerung von Schmidt ab, Kerk wäre ansonsten zur Stelle gewesen.

5. Min Auch Osnabrück setzt jetzt erste offensive Zeichen, stößt über Schmidt und Bapoh erstmals nach vorne.

3. Min St. Pauli beginnt mutig, setzt auf frühes und intensives Anlaufen. Das klappt gut, und so springt nach knapp drei Minuten die erste Torchance heraus. Zalazar nimmt den Ball hoch in der Luft an, entscheidet sich für einen Fallrückzieher – und verpasst das 1:0 nur knapp, denn der Ball geht an die Latte!

2. Min Osnabrück spielt komplett in Lila, St. Pauli in weißen Trikots und braunen Hosen.

1. Min Das Spiel läuft, St. Pauli stößt an.

Anpfiff!

- Osnabrücks Trainer Markus Feldhoff wechselt nach dem 1:1 gegen Nürnberg ebenfalls doppelt. Für Christian Santos (Bank) und Ken Reichel (Muskelfaserriss) stehen heute Niklas Schmidt und Maurice Trapp in der Startelf.

- Und so spielt der VfL Osnabrück: Kühn – Gugganig, Trapp, Beermann – Ajdini, Taffertshofer, Wolze – Schmidt, Reis – Bapoh, Kerk.

- Nach dem 0:2 gegen Paderborn tauscht Timo Schultz auf zwei Positionen. Finn-Ole Becker rückt für Luca Zander (nicht im Kader) in die Startelf, Philipp Ziereis ersetzt Tore Reginiussen (Bank) in der Innenverteidigung. Daniel Buballa fehlt aus privaten Gründen.

- Das ist die Mannschaft des FC St. Pauli: Stojanović – Ohlsson, Lawrence, Ziereis, Paqarada – Benatelli – Becker, Zalazar – Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

- Thomsen leitet zum fünften Mal ein Spiel mit St. Pauli-Beteiligung. Bisher ist die Bilanz ausgeglichen. Zweimal siegten die Kiezkicker (3:2 in Sandhausen, 2013/14 und 3:0 in Lübeck, DFB-Pokal 2016/17), zweimal verloren sie (0:4 in Fürth, 2017/18 und 0:1 in Heidenheim, 2019/20).

- Schiedsrichter ist heute Dr. Martin Thomsen. Robin Braun und Dominik Jolk sind als Assistenten eingeteilt, Florian Exner als vierter Offizieller. Als Video-Assistenten nominierte der DFB Christian Dingert und Wolfgang Haslberger.

- An den letzten Sieg des FC St. Pauli in Osnabrück dürfte sich allerdings nur die ältere Generation erinnern. Im August 1991 war das, am 3. Spieltag der 2. Bundesliga Nord. Klaus Ottens traf in der 90. Minute per Elfmeter zum Sieg.

- Insgesamt hat St. Pauli eine ausgeglichene Bilanz gegen die lila-weißen Niedersachsen. In den bisherigen 84 Pflichtspielen gab es 30 Siege, 25 Unentschieden und 29 Niederlagen. Das Torverhältnis spricht mit 141:131 Treffern leicht für die Kiezkicker.

- Im Hinspiel gewann Osnabrück mit 1:0. David Blacha schockte die Kiezkicker damals in der 86. Minute mit dem entscheidenden Treffer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! St. Pauli muss heute auswärts in Osnabrück ran. Anpfiff an der Bremer Brücke ist um 13.30 Uhr.