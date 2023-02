Sunday Oliseh hat viel gesehen von der Fußballwelt, zum Beispiel eine olympische Goldmedaille in seinen Händen oder das Trikot von Juventus Turin am eigenen Leib. Wer mit ihm spricht, erlebt einen Mann mit Weitsicht. Aktuell hat der 47-Jährige allerdings nur Augen für das Pokal-Erstrundenspiel seines SV Straelen gegen St. Pauli. „Ein Interview? Jetzt?“, fragt Sunday Oliseh, als ihn die MOPO am Mittwochnachmittag am Telefon erreicht. Er überlegt einen Moment, eigentlich beginnt ja gleich das Training, er stehe schon im Stadion, sagt Oliseh. Aber, nun gut, was soll’s. Pokal ist ja nur einmal im Jahr.

„Ein Interview? Jetzt?“, fragt Sunday Oliseh, als ihn die MOPO am Mittwochnachmittag am Telefon erreicht. Er überlegt einen Moment, eigentlich beginnt ja gleich das Training, er stehe schon im Stadion, sagt Oliseh. Aber, nun gut, was soll’s. Pokal ist ja nur einmal im Jahr. Es sei denn, man erreicht die nächste Runde. „Im Fußball ist alles möglich“, sagt Oliseh, der Trainer des Regionalligisten. „Aber man muss realistisch sein. Wir spielen gegen eine der stärksten Mannschaften der Zweiten Liga, St. Pauli ist gegen uns 1000-Mal Favorit.“

Und Straelen? Was ist das für ein Klub, den der Weltstar da anführt? Oliseh berichtet von vielen Abgängen, 19 nach der Vorsaison. Eine internationale Truppe, Italienisch und Englisch spreche er mit seinen Spielern, Deutsch und Niederländisch. In Straelen fühlen sich offenkundig alle zu Hause.

Oliseh über Straelens Pokalspiel gegen St. Pauli: „Einmalig“

Was für die Spielstätte am Samstag wohl nur bedingt gilt, das Heimspiel ist für den SV nur ein halbes. Austragungsort ist Duisburg. Dort, wo Straelen im Endspiel des Niederrheinpokals den Wuppertaler SV mit 1:0 besiegt hatte.

Damals noch ohne Oliseh, für den es nun darum gehe, „die Mannschaft zu stabilisieren“. Und das Wunder zu schaffen mit Straelen. Dem Regionalligisten, der kaum über die Grenzen der Region Niederrhein bekannt ist. Gegen den FC St. Pauli, den Zweitligisten, dessen Namen man (fast) auf der ganzen Welt kennt. „Für meine Jungs ist so ein Spiel einmalig“, sagt Oliseh.

Straelen-Trainer Oliseh ist Olympiasieger

Einmalig ist wohl auch dies: Der Regionalligist spielt gegen den Zweitligisten und hat den größten Star in seinen Reihen. Der Trainer des SV Straelen bringt es auf 139 Bundesliga-Spiele und damit auf weitaus mehr als alle Kiezkicker inklusive Coach Timo Schultz zusammen (100). Er hat bei Juventus Turin gespielt, mit Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam die Meisterschaft gewonnen und mit Nigeria im Jahr 1996 das olympische Fußballturnier. Eine Weltkarriere.

Zuletzt trainierte Oliseh bis Frühjahr 2018 Fortuna Sittard, überwarf sich allerdings mit der Vereinsführung, kurz bevor der Klub in die niederländische Eredivisie aufstieg. Lange her, das alles, Olisehs Blick geht nach vorne. St. Pauli ist in Sichtweite.