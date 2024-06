Offiziell: St. Pauli präsentiert Trainer Blessin als Hürzeler-Nachfolger

Am Anfang war das Wort, jetzt ist er vor Ort: der neue Kiez-Coach. Der Deal war schon am Mittwoch in trockenen Tüchern, am Donnerstagvormittag hat ihn der FC St. Pauli offiziell gemacht. Alexander Blessin tritt die Nachfolge von Fabian Hürzeler an und wird die Kiezkicker in ihre erste Bundesligasaison seit 13 Jahren führen.

Der 51-Jährige wechselt vom belgischen Vize-Meister und Pokalsieger Royale Union Saint-Gilloise zu den Braun-Weißen, wo er einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat. Über die genaue Laufzeit macht St. Pauli wie üblich keine Angaben. Am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr wird der neue Coach im Millerntorstadion offiziell vorgestellt.

Sportchef Andreas Bornemann sagte: „Mit Alexander Blessin konnten wir einen international erfahrenen Trainer für den FC St. Pauli gewinnen. Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet. Aus seiner Zeit in Leipzig weiß er aber ebenfalls sehr genau, wie Nachwuchsspieler an den Herrenbereich herangeführt werden sollten. Wir sind sehr froh, dass er sich – trotz der Aussicht auf Champions League-Spiele – dafür entschieden hat, den FC St. Pauli in der Bundesliga als Cheftrainer anzuführen.“

Alexander Blessin ist neuer Trainer des FC St. Pauli

Da Blessins Kontrakt bei seinem belgischen Klub ursprünglich noch bis 2025 gültig war, wurde eine Ablöse fällig, die im hohen sechsstelligen Bereich liegen soll, bei rund 800.000 Euro. Für Hürzeler kassiert St. Pauli von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gut fünf Millionen Euro Ablöse (plus mögliche Boni).

Der Neue freut sich auf seinen ersten großen Trainerjob in Deutschland. „Der FC St. Pauli hat in Deutschland, aber auch international eine unglaubliche Strahlkraft. Der Verein steht für klare Werte und für ambitionierte Arbeit im Profi-Sport. Daher ist es eine großartige Aufgabe, den Club nach der langen Zeit in der Zweitklassigkeit in der Bundesliga zu trainieren“, wird er auf der Vereinshomepage zitiert. „Wir wollen mit Geschlossenheit im Team und im gesamten Verein diese Herausforderung beherzt angehen. Ich freue mich unglaublich darauf, am Millerntor die ganz großen Clubs der Bundesliga herauszufordern.“

Alexander Blessin: St. Pauli eine „großartige Aufgabe“

Blessin wird in der Fußballszene hochgeschätzt, wurde in zuletzt zum „Trainer des Jahres“ in Belgien gekürt. Zuvor war er in Italien beim CFC Genua tätig und davor beim belgischen Provinzklub KV Oostende – eine erste Profi-Cheftrainer-Station nach acht Jahren als Coach im Nachwuchsbereich von RB Leipzig.

St. Paulis neuer Wortführer: Trainer Alexander Blessin kommt aus Belgien zum Kiezklub. IMAGO/Photo News St. Paulis neuer Wortführer: Trainer Alexander Blessin kommt aus Belgien zum Kiezklub.

Als Spieler absolvierte der frühere Stürmer sieben Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart, kickte auch für die TSG Hoffenheim, Jahn Regensburg und mehrere unterklassige Vereine.