Eigentlich waren die Personalplanungen im vergangenen Sommer schon weitgehend abgeschlossen. Wenn überhaupt, so betonten die sportlichen Entscheidungsträger da, müsse es hundertprozentig passen und ein etwaig neuer Spieler der Mannschaft sofort helfen können. Am Ende kam Marcel Hartel und seither passt es zu ziemlich genau 100 Prozent, Hartel half sofort.

In diesem Winter stellt sich die Situation ähnlich dar. Gravierender Bedarf besteht nicht, aber: „Trotzdem machen wir uns natürlich grundsätzliche Gedanken, was das Feintuning angeht“, erklärt Timo Schultz. Der Transfermarkt sei offen, es gebe die Möglichkeit, „sich in beide Richtungen noch mal zu verändern. Ich will das gar nicht ausschließen“, sagt er und fügt hinzu, was verdächtig bekannt klingt.

Gerücht in England: Mark Harris ein Kandidat?

„Es müsste aber wirklich passen. Da müsste man von vornherein wissen: Das funktioniert, das läuft, das macht Sinn.“ St. Pauli sucht gewissermaßen den neuen Hartel.

Womöglich heißt der Mark Harris (23). Laut „Sun“ ist der Kiezklub an dem Offensivmann dran. Harris spielt als Linksaußen bei Cardiff City in der Championship (2. Liga, England). Der Waliser kam in dieser Saison 20-mal zum Einsatz (zwei Tore, eine Vorlage). Sein Marktwert wird bei „transfermarkt.de“ mit einer Million Euro angegeben.