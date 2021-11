Den braun-weißen Vereinsrekord hat er mit zehn Toren nach den ersten elf Spielen längst in der Tasche, jetzt jagt Guido Burgstaller seine persönliche Halbserien-Bestmarke, die er im Trikot des 1. FC Nürnberg aufgestellt hat. Um sie zu knacken, muss er im Duell mit seinem Ex-Klub am Sonntag nachlegen. Nichts lieber als das.

Er ist gut drauf und sprüht vor Tatendrang. Das war am Mittwochabend nicht zu übersehen. Beim 3:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen Sandhausen erzielte der 32-Jährige nicht nur sein bislang schönstes Tor der Saison, sondern auch Treffer Nummer elf. Mit etwas mehr Präzision und einer Prise Schussglück wäre sogar noch mindestens ein Tor mehr drin gewesen.

FC St. Pauli: Knackt Burgstaller mit Toren gegen Ex-Klubs seine eigene Bestmarke?

Elf Tore nach 14 Spieltagen – so treffsicher war Burgstaller zuletzt 2016, als er in Diensten des 1. FC Nürnberg eine identische Bilanz aufzuweisen hatte. Bis zum Ende der Hinrunde der Saison 2016/17 schoss er in jedem der drei Spiele ein Tor, schraubte seine Trefferzahl auf 14 und wurde dem Club im Winter von Bundesligist Schalke 04 weggekauft. Während ein zeitnaher Abschied des Österreichers von St. Pauli getrost als ausgeschlossen betrachtet werden darf, ist eine Wiederholung seiner 14 Halbserien-Tore durchaus noch drin.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit oder ohne St. Pauli: Topscorer Kyereh ist auf dem Weg in die Bundesliga

Für zusätzliche Würze bei dieser Rekordjagd sorgt die Tatsache, dass Burgstaller jetzt nacheinander auf seine letzten beiden Vereine trifft, den Club und eine Woche später die Königsblauen. Mehr Motivation geht nicht.