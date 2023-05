„Gute Gespräche“: St. Pauli vor fester Verpflichtung von Leihgabe Mets

Eigentlich wäre seine Zeit beim FC St. Pauli in ein paar Wochen vorbei. Nach der Saison endet die Leihe von Karol Mets, der 29-jährige Innenverteidiger würde planmäßig zu seinem Stammverein FC Zürich in die Schweiz zurückkehren. Doch: St. Pauli besitzt eine Kaufoption bei Mets, um den Esten auch über den Sommer hinaus am Kiez halten zu können. Und die will der Verein offenbar zeitnah ziehen.

„Es gibt Bewegung“, verkündete Mets am Rande des St. Pauli-Trainings am Mittwoch. „Wir hatten gute Gespräche mit dem Team. Ich habe das Gefühl, dass es passieren könnte.“ Damit meinte der Verteidiger natürlich die Festverpflichtung beim FC St. Pauli. „Die Gespräche entwickeln sich in die Richtung, dass ich hier bleiben könnte“, freute sich Mets.

Karol Mets hat beim FC St. Pauli noch keine Minute verpasst

Seit er im Winter aus Zürich zu St. Pauli kam, hat Mets keine einzige Spielminute verpasst, stand in jeder der 14 Zweitliga-Partien von An- bis Abpfiff auf dem Rasen. Kein Wunder, dass die Kiezkicker ihre Abwehr-Kante nicht einfach so gehen lassen wollen. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. „Ich würde gerne hier bleiben“, bekräftigt Mets das, was er schon Anfang April in der MOPO verraten hatte: „Meine Freundin fühlt sich sehr wohl, sie würde auch gerne hier bleiben. Sie ist sehr glücklich mit der Stadt und dem Verein. Sie ich glücklich, wenn ich es bin.“

Mit einem Marktwert von 700.000 Euro zählt der 85-fache Nationalspieler zu den wertvollsten Spielern aus Estland. Nach Norwegen, der Niederlande, Schweden, Saudi-Arabien, Bulgarien und der Schweiz ist Deutschland seine siebte Auslandsstation als Profi in nur neun Jahren. „Jede Erfahrung ist sehr hilfreich, jede Kultur hat mich als Spieler und als Mensch wachsen lassen. Jeder Ort, an dem ich war, hat mir massiv weitergeholfen“, sagt Mets.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus der 4. Liga zum Shooting-Star: Wie hart St. Pauli um Saad gekämpft hat

Sollte es zu einer festen Verpflichtung kommen, wäre Mets der zweite externe Zugang des FC St. Pauli für die nächste Saison. Am Mittwoch sicherte sich der Klub bereits die Dienste von Rechtsverteidiger Philipp Treu (22) vom SC Freiburg II für die kommende Spielzeit.